Биологи обнаружили у рыб способность видеть сны 13.07.2019, 13:27

Полосатый Данио рерио

ФОто: hyser.com.ua

Новое открытие идет гораздо дальше.

Биологи, которые занимались изучением аквариумной рыбки данио-рерио, поразили новым невероятным открытием. Выяснилось, что и у рыб тоже есть фаза быстрого сна, которая отвечает за сны. Так что в скором времени данио-рерио могут стать новыми модельными организмами для исследований сна.

Специалисты надеются, что данио-рерио помогут исследовать различные расстройства сна и устранить эти расстройства. Статью с исследованием специалисты опубликовали в журнале Nature, пишет hyser.com.ua.

Отмечается, что это впервые, когда ученым удалось найти у рыб те же фазы сна, что и у человека.

Данное открытие указывает на то, что быстрый и медленный сон (а возможно, и способность к сновидениям) появились еще до того, как наши предки вышли на сушу.

Авторы исследовали сон рыб с помощью разновидности флуоресцентной микроскопии, разработанной специально для этих целей. Новый метод позволяет буквально просвечивать животных насквозь, получая изображения с разрешением в одну клетку.

Биологи фиксировали активность мозга, сердца, мышц и глаз рыбок. Чтобы обездвижить подопытных, их погрузили в раствор агар-агара.

Оказалось, что у данио-рерио бывает фаза быстрого сна (хотя авторы из осторожности предпочли дать ей другое название). Это заметно по картине активности мозга и мышц. Единственное крупное отличие от человека состоит в том, что глаза рыб в этот момент не движутся. Но это можно объяснить тем, что рыбы их и не закрывают за отсутствием век.

Более того, меланин - концентрирующий гормон - регулирует быстрый сон у рыб так же, как и у людей.

Биологи нашли это с помощью генетически модифицированных рыбок, у которых была нарушена выработка этого гормона.

Трудно сказать, снится ли аквариумным рыбкам что-нибудь. Но, по крайней мере, теперь у них открыта фаза сна, которая приносит человеку и другим млекопитающим яркие сновидения.

Отметим, деление на быстрый и медленный сон ранее считалось характерным лишь для млекопитающих и птиц.

Однако картина получалась странной. Почему только млекопитающие и птицы? Ведь между ними зияет эволюционная пропасть: эти линии были независимыми на древе эволюции уже во времена отделения от амфибий (а возможно, и от рыб).

Почему же тогда быстрого сна нет у рептилий, которые эволюционно гораздо ближе к птицам, чем млекопитающие? Неужели эта фаза сна дважды возникла в независимых ветвях, как и теплокровность?

Ситуация разъяснилась в последние годы, когда фаза быстрого сна была обнаружена сначала у одного, а затем у другого вида ящериц.

Однако новое открытие идет гораздо дальше. Ученые нашли фазу быстрого сна у аквариумных рыбок данио-рерио. Их последний общий предок с млекопитающими жил примерно 450 миллионов лет назад, еще до того, как позвоночные вышли на сушу.