Равков и Карпенко намерены отправить в школы побольше политруков 15 13.07.2019, 14:05

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Фото: belta

В Беларуси собираются «повысить качество допризывной подготовки в школах».

Минобороны и Минобразования совершенствуют допризывную подготовку в школах. Об этом сообщил сегодня журналистам министр обороны Андрей Равков, передает БелТА.

Министерства намерены улучшать допризывную подготовку в школах. "Мы делаем для этого практические шаги", - сказал Андрей Равков. В частности, планируется поднять статус военруков, которые ведут в школах занятия по допризывной подготовке.

Андрей Равков отметил, сославшись в том числе на мнение ушедших в запас молодых людей, что допризывную подготовку должен преподавать человек, который сам служил в армии.

По словам министра образования Игоря Карпенко, планируется дооснастить центры допризывной подготовки.

"Министерство обороны очень активно в этом направлении работает и по нашим заявкам поставляет оборудование", - сказал он.

Кроме того, скорректирована нормативная база, связанная с деятельностью военно-патриотических классов. Разработан факультатив для 8-9-х классов по введению в допризывную подготовку. Серьезное внимание уделяется повышению качества образования в кадетских училищах и специализированных лицеях.