Достаточно не платить за коммуналку: за что не выпускают за границу в Беларуси 4 13.07.2019, 14:24

2,250

Фото: podrobnosti.ua

Общереспубликанская база данных обновляется ежедневно.

На основные вопросы, касающиеся запрета на выезд из страны, Intex-press ответил Дмитрий Ивановский, юрист Минской коллегии адвокатов.

Вопросы ограничения выезда и въезда из/в РБ регулируются целым рядом законодательных актов. Но основной нормативный акт – Закон Республики Беларусь от 20 сентября 2009 г. «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь».

В каких случаях могут ограничить выезд из страны?

Согласно документа, временно ограничить выезд из страны могут если:

Вы – хранитель государственных секретов

Если государство доверило человеку свои тайны, о выезде за пределы страны можно забыть. В этом случае ограничения будут действовать с момента подписания договора о допуске к госсекретам и до истечения срока его действия.

Вы – подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу

Если человек проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу, выезд за границу ему также может быть запрещен. Причем выехать не удастся вплоть до прекращения уголовного преследования.

Вас осудили за совершение преступления

Если суд признал вас виновным в совершении преступления, вам также могут ограничить выезд из страны (исключение – осужденные без назначения наказания или приговоренные к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

В этом случае запрет на выезд налагается на срок, установленный органом или учреждением, исполняющими наказание (иные меры уголовной ответственности) не более чем до момента отбытия наказания или освобождения от наказания, либо до истечения срока отсрочки исполнения наказания или испытательного срока.

За вами установлен превентивный надзор

Для таких граждан ограничения на выезд будут действовать до прекращения превентивного надзора.

Вы – на профилактическом учете в органах госбезопасности

Ограничения действуют до момента снятия с данного учета.

Вы – должник

Закон суров и по отношению к тем, кто «без уважительных причин не исполняет имущественные, налоговые или иные обязательства перед РБ, ее административно-территориальными единицами, физическими и юридическими лицами, установленные вступившими в законную силу судебными постановлениями или исполнительными документами».

То есть, если вы не платите алименты, налоги, кредиты, штрафы, коммунальные платежи, за это на вас подали в суд, судебный исполнитель решил выбрать именно такую меру (временное ограничение на выезд) обеспечения исполнения решения, а суд ее удовлетворил – добро пожаловать в базу. Причем сумма вашего долга или штрафа не важна. Теоретически вы можете оказаться невыездным, даже если просрочили оплату коммуналки.

В подобных случаях ограничения будут действовать в период, установленный судом, но не более, чем до исполнения вами обязательств.

Вам предъявили гражданский иск в суде

На какой срок ограничить выезд из страны в этом случае решает суд. Однако длиться ограничения будут не более, чем до окончания производства по делу.

Вы – должник по делу об экономической несостоятельности, а проще – банкрот

Если финансовые проблемы достигли апогея, и на человека «завели дело» о банкротстве, пересечь границу ему не позволят. Ограничения будут действовать с момента открытия производства по делу и до окончания производства.

Вы – уклонист

Если молодой человек уклоняется от «явки на мероприятия по призыву на военную службу или службу в резерве», в выезде из страны ему откажут. И покинуть Беларусь он сможет только в том случае, если явится на эти «мероприятия».

Если я просрочил платеж или не уплатил штраф, сразу стану невыездным?

Нет. Для ограничения выезда за границу должно быть основание: к примеру, исполнительная надпись нотариуса или судебное решение. Допустим, вы не платите коммунальные платежи, ЖРЭУ обращается в суд, а суд принимает решение о взыскании с вас денежных средств. Когда решение вступает в законную силу, возбуждается исполнительное производство, в рамках которого судебный исполнитель начинает принудительное взыскание. Именно судебный исполнитель решает, какую меру по обеспечению исполнения исполнительного документа к вам применить. Эти меры могут быть разными: удержания из зарплаты (если вы работаете), арест имущества, запрет на вождение автомобиля, запрет на выезд за границу.

Когда решение принято, судебный исполнитель обязан выслать его не позднее следующего дня.

Обратите внимание: как правило, такое решение высылают почтой по месту регистрации. Поэтому, если вы не проживаете по месту регистрации, о запрете на выезд, как и о других мерах, можете не узнать.

Если я погасил долги, меня вычеркнут из списка невыездных?

Да. Но только если вы уведомите судебного исполнителя о том, что уплатили долг. То есть, к примеру, просто оплатить штраф через ЕРИП прямо на границе и получить право на выезд, не получится: вся процедура должна быть совершена через судебного исполнителя. Выехать, не уведомив его, невозможно: именно он снимает наложенные ограничения.

Как узнать, есть ли я в базе невыездных?

Информацию о запрете на выезд из страны можно получить двумя способами.

Первый – при личном обращении в отдел по гражданству и миграции. Для этого нужно прийти в территориальное отделение с паспортом и написать соответствующее заявление. После этого человеку выдадут справку о том, есть ли его персональные данные в банке данных, и если есть, то каким органом было наложено ограничение на выезд.

Второй вариант – проверка своего выездного статуса через сайт МВД. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте – ввести паспортные данные: личный номер, мобильный телефон, адрес электронной почты. После регистрации, вы попадаете в личный кабинет, где нужно выбрать строку «Проверка ограничения выезда из Республики Беларусь». Ответ на сайте приходит практически моментально.

Как часто обновляется база «невыездных»?

Общереспубликанская база данных обновляется ежедневно.

Можно ли отменить ограничение на выезд?

Можно. В случае, если человеку, право на выезд которого временно ограничено, требуется срочное лечение, его родственник, проживающий за пределами РБ, тяжело болен или умер, либо «невыездной» должен участвовать в уголовном процессе за пределами РБ, ограничения могут быть сняты на определенный срок.

Решения о разрешении выезда из страны принимают те же госорганы либо суд, которые принимали решение о введении ограничений.

Должны ли меня уведомлять о наложении/снятии ограничений на выезд?

Да. Все основания для ограничения права на выезд таковы, что человек не может не знать о принятом решении. Он в обязательном порядке должен быть извещен письменно (не позднее одного дня с даты принятия решения о постановке на учет) либо осведомлен в устной форме. Однако в некоторых ситуациях вы можете не получить уведомление, (выбыл с места жительства, попал в больницу и т.д), поэтому самый надежный способ — проверить, нет ли вас в базе данных перед выездом.

Что касается снятия ограничений, схема такая же. Не позднее одного дня после принятия решения о снятии временного ограничения на выезд, вам должны отправить извещение.

Что делать, если о запрете на выезд я узнал только на границе?

Если вы прямо на границе узнаете о том, что выезд ограничен, пишите жалобу в Книге замечаний и предложений на пропускном пункте. Также можно направить жалобу должностным лицам погранкомитета. Искать правду у самих пограничников нет смысла: на месте ситуацию объяснять не будут.

За разъяснениями следует обращаться в отдел по гражданству и миграции. Именно там смогут дать ответ, почему выезд запрещен и какая инстанция данную меру инициировала.

Согласно белорусскому законодательству, те, чье право на выезд временно ограничили, имеют право обращаться в суд и обжаловать решение.