В Киеве под СБУ пройдет акция «Когда сядет Медведчук?» 4 13.07.2019, 14:34

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Олигарха обвиняют в организации потока российской пропаганды.

Акция "Вимкни Медведчука" будет проводится в субботу, 13 июля, не под зданием канала "112", а под зданием СБУ на Владимирской, 33.

Об этом написал на странице в Facebook один из инициаторов акции Сергей Стерненко, пишет Цензор.нет.

"Друзья, поскольку ночью орлы Медведчука обстреляли его же телеканал "112", сообщаю, что акция, запланированная на 18:00 возле "112" отменяется. Мы не можем рисковать жизнями друг друга и не имеем права допустить гибели или ранения людей, если вдруг оккупанты надумают совершить теракт во время протеста. Думаю, все это понимают.

Однако такая ситуация в безопасности и откровенная работа российских спецслужб у нас в тылу не может оставлять нас равнодушными, поэтому думаю, было бы уместно пойти в это же время на Владимирскую в Киеве к СБУ и поинтересоваться, сколько еще мы будем терпеть рассказы о "Нет полномочий" в отношении непосаженного Медведчука, который стоит за потоками пропаганды и устроил ночной теракт в угоду российским оккупантам", - написал он.