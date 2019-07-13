Грибы из Наровлянского района в 24 раза превышали норму по радиации 3 13.07.2019, 14:52

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Рекорд побили лисички.

О результатах радиационного контроля продуктов питания сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

За июнь специалисты госсаннадзора проверили 801 пробу продуктов по заявкам населения. Превышение радионуклидов выявлено в 18 случаях. Грязными оказались 10 проб лесных ягод в Ельском, Лельчицком, Мозырском и Наровлянском районах. В частности, лельчицкая черника превысила норму по содержанию радиоактивного цезия более чем в 3,5 раза, рассказала gomel.today заведующая отделением радиационной гигиены областного ЦГЭиОЗ Алла Буздалкина.

Зашкалили 8 проб грибов из Наровлянского района. Рекорд побили лисички, собранные вблизи деревни Братское, показав 8988 Бк/кг, при нормативе — не выше 370 Бк/кг. Таким образом безопасный уровень превышен в 24 раза.

— В народе распространено мнение, что лисички — чистые грибы, не накапливают радиацию, — отметила врач-гигиенист. — Но лабораторные исследования свидетельствуют об обратном. Это значит, что любые дары леса, собранные в загрязненных регионах обязательно следует приносить на радиационный контроль. Для населения эта услуга бесплатная. Результат выдается в день обращения.

За июнь на содержание стронция-90 исследовано 96 проб пищевых продуктов и воды. Небольшое превышение зарегистрировано в пробе молока из деревни Верхние Жары Брагинского района — 4,04 Бк/л при нормативе 3,7.