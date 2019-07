Как получить заветный «шенген», если нет официальной работы 2 13.07.2019, 15:56

Чтобы заполучить в паспорт шенгенскую визу, нужно подтвердить, что у вас хватает денег на путешествие.

Если вы работаете - трудностей нет: берёте справку о зарплате, делаете выписку со счёта и подаёте вместе с остальными документами, пишет сайт tio.by. А если официальной работы нет? В этом случае можно, чтобы кто-то написал вам спонсорское письмо.

Что такое спонсорское письмо?

Это заявление, который платёжеспособный гражданин оформляет для того, у кого денег не достаточно или нет совсем: таким образом он берёт обязательство финансово обеспечить поездку своего родственника или знакомого. У платёжеспособного гражданина должна быть работа и/или достаточное количество денег на банковской карте, и он должен суметь это документально подтвердить.

Обычно от туриста требуется минимум 50€ на каждый день путешествия, но если вы планируете поездку в Испанию, сумма взлетает до 90€ в сутки.

Кому нужно оформлять спонсорское письмо?

Спонсорское письмо понадобится вам, если временно не работаете (фриланс не считается), в том числе если вы студент без постоянного места работы. Также нужно оформить спонсорское письмо, если вы нетрудоспособны или вышли на пенсию. В общем, обстоятельства могут быть самыми разными, главное знать: если у вас денег нет, а поехать отдыхать в страны шенгенской зоны хочется, выручить вас может спонсорское письмо.

Если работы у вас нет, но есть достаточная сумма денег на банковском счету, спонсорское письмо вам не понадобится (но в идеале всегда лучше дополнительно уточнить этот вопрос в консульстве). Например, если у вас неплохая пенсия и есть собственные накопления, вы можете это документально подтвердить и не заниматься оформлением спонсорского письма, хоть написать его совсем не трудно.

Не нужно оформлять спонсорское письмо и на несовершеннослетних, которые путешествуют с двумя родителями. Если же дети едут за границу с одним родителем или с кем-то из родственников, информацию стоит уточнить в консульстве: скорее всего, вам нужно будет делать спонсорское письмо.

Требования для получения виз в разных посольствах могут ощутимо разниться, а некоторые требуют не спонсорское поручительство, а другие документы. Например, в литовское посольство студенты вместо спонсорского письма могут принести студенческий билет (оригинал и копию) или справку с места учебы (взять её можно в деканате), пенсионеры - приложить оригинал и копию пенсионного удостоверения, а другие неработающие граждане должны подтвердить связь с Беларусью. Таким подтверждением могут выступить свидетельство о браке, справка о доходах супруга, документы на имущество или акции компаний. А, например, в посольство Италии помимо документов, подтверждающих связь с Беларусью, нужно предоставить копии нескольких страниц трудовой книжки: страницу с личными данными и историей трудоустройства за последние три года.

Как написать спонсорское письмо на визу шенген

Спонсорское письмо пишется от руки либо печатается в произвольной форме на простом листе бумаги. В письме следует обозначить сроки поездки и её цель (например, туризм), посещаемые локации, ФИО, паспортные данные и адрес спонсора, то, в каких отношениях он находится с тем, для кого это письмо пишется (например, “мать”/”дочь”). В конце следует указать дату составления письма и поставить подпись спонсора. Обычно письма пишутся на русском языке, но есть посольства, которые могут требовать вариант на английском или на языке страны назначения.

Запрашивая мультивизу, в спонсорском письме можно указать только даты конкретной первой поездки. Если вы планируете заехать в несколько стран, перечислять их не обязательно: можно указать страну въезда и указать “страны Шенгенского соглашения”.

Образец спонсорского письма на русском языке

Я, Сергеев Сергей Сергеевич (дата рождения, номер и серия паспорта, адрес прописки), спонсирую поездку и гарантирую оплату всех расходов, связанных с пребыванием моей дочери Сергеевой Ольги Сергеевны (дата рождения, номер и серия паспорта, адрес прописки) на территории Литовской Республики и странах Шенгенского соглашения в период с 11.09.2019 по 24.09.2019 г. Выписку с официального места работы или с банковского счета прилагаю.

Дата, подпись с расшифровкой.

Образец спонсорского письма на английском языке

I, Sergeev Sergei (passport No..., date of issue: 3.09.15), take over liability regarding all trip financial expenditures of my daughter Ivanova Olga Ivanovna (passport No ... ) for the trip to Republic of Lithuania during the period since 12.09.2019 till 24.09.2019.

Подпись с расшифровкой, дата.

В конце спонсорского письма желательно указать контакты спонсора: номер телефона или e-mail.

К спонсорскому письму обычно просят приложить:

ксерокопию паспорта спонсора с основной информацией,

выписку с банковской карты спонсора с движением по счёту за 3 месяца

справку с места работы с указанием должности, даты приёма на работу и зарплаты (часто - за последние 3 месяца). Справка должна быть оформлена на фирменном бланке организации, заверена печатью, подписана директором и главным бухгалтером.

при возможности - другие документы, подтверждающие, что у человека имеется достаточно денег для оплаты поездки.

Индивидуальные предприниматели должны предоставить свидетельство о регистрации ИП (оригинал и копию) и зарегистрированную налоговую декларацию (оригинал и копию) либо справку об уплаченных налогах (оригинал).

Кто может стать спонсором? Должен ли спонсор быть родственником?

Желательно, но не обязательно. Теоретически, вашим спонсором может стать абсолютно любой человек, в том числе гражданский супруг, ваша компания или принимающая фирма - многие страны шенгена этому не препятствуют. На деле же лучше, если это будет член семьи, родство с которым вы можете подтвердить документально, приложив к спонсорскому письму копию свидетельства о рождении или браке. Таким образом вы снизите возможность отказа в визе. Вопрос о том, обязательно ли спонсор должен приходиться вам родственником, лучше уточнять в каждом конкретном консульстве

Если всё же получилось так, что поручитель не приходится вам родственником, снизить вероятность отказа в визе можно, заверив спонсорское письмо у нотариуса. Но это не обязательное действие.

Спонсор может оформлять спонсорское письмо для нескольких людей: например, если вы путешествуете всей семьёй, работающий отец может оформить спонсорские письма жене в декрете, матери-пенсионерке и ребёнку-студенту. При этом, если все члены семьи подаются на визу одновременно, можно вписать в одно спонсорское письмо несколько человек.

Обязательно ли спонсор должен быть гражданином Беларуси?

Нет, не обязательно. Если спонсор не является гражданином Беларуси, необходимо предоставить не только копию паспорта, но и доказать легальность пребывания и работы в Беларуси (например, предоставить ксерокопию вида на жительство).

Если иностранец не живёт в Беларуси, но хочет взять на себя расходы своего гостя, он должен оформить не спонсорское письмо, а приглашение, где будет указано, какие траты туриста приглашающий будет оплачивать.