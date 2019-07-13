Советы, которые помогут дольше выглядеть моложе своих лет 1 13.07.2019, 16:04

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Простые, но действенные методы.

По мнению специалистов, способность выглядеть моложе обеспечивают контроль над питанием и регулярная физическая активность, пишет newsyou.info. Эксперты поделились советами о том, как обеспечить себе моложавость и достойно выглядеть, невзирая на возраст.

Не допускать лишнего веса. Лишний вес не только добавляет человеку лишний возраст визуально, он также выступает триггером болезней сердца, развитие которых связано с ухудшением кровотока во все органы и ткани. Следствием данного процесса является усталость организма, которая отражается и на внешнем виде.

Во избежание лишнего веса специалисты рекомендуют контролировать свое питание и поддерживать необходимый уровень физической активности – не менее 150 минут в неделю.

Контролировать потребление соли. Эксперты рекомендуют воздерживаться от употребления пищи с высоким содержанием соли на регулярной основе – позволяйте себе лишь изредка пробовать какие-то соленья. Соль ведет к задержке влаги в организме, способствуя отечности, куперозу, рыхлости кожи – все эти симптомы лишь старят.

Меньше телевизора и гаджетов. Ряд исследований указывают на то, что времяпровожденис с гаджетами и за просмотром телевизора буквально отупляет, снижая мозговую активность. Именно с угасанием мозговых функций в первую очередь ассоциируется старение. Кроме того, просмотр ТВ и сидение «в телефоне» ускоряют появление морщин на лице, заставляя напрягаться глаза, а также принимать определенные позы с наклонами головы.

Не быть слишком эмоциональным. Копить все в себе вредно, но и «играть» лицом при каждой эмоции тоже не очень хорошо – избыточная мимимка может влиять на потерю упругости кожи, а также ускорять появление морщин,

Больше протеина, фруктов и овощей. Эксперты считают, что ежедневно для продления моложавости женщинам следует съедать не менее 46 граммов белка, содержащегося в разных пищевых источниках. Также следует съедать от пяти до восьми порций фруктов и овощей, которые обеспечат организм клетчаткой, витаминами, минералами и тем самым улучшат защитные функции иммунной системы.