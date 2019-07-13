Рейтинг «Единой России» во второй раз за год снизился до исторического минимума 1 13.07.2019, 16:45

Российской партии власти не удалось оправиться после повышения пенсионного возраста.

Рейтинг "Единой России" во второй раз за год опустился до исторического минимума, составив, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 32,2 процента. Это самый низкий уровень за всю историю наблюдений, ещё в январе историческим минимумом были 32,7 процента, передает «Радио Свобода».

Рейтинги партии и президента России Путина стали резко снижаться после объявления правительством в 2018 году повышения пенсионного возраста в стране. Только за первую половину 2018 года они упали на 16 пунктов.

С низкими рейтингами партии источники газеты "Ведомости", РБК и "Медузы" связывают отказ "Единой России" идти на выборы в Мосгордуму. Депутаты-единороссы выдвигаются в городе самостоятельно, а не от своей партии. Кроме того, кандидаты от власти не будут выдвигаться от партии на осенних выборах губернаторов в ряде регионов.

После пенсионной реформы упал рейтинг и одного из основателей партии, президента России Путина. В мае ВЦИОМ зафиксировал историческое снижение рейтинга доверия к политику. После этого социологи начали публиковать данные по другой методике опроса, но и по ней доверие снизилось.