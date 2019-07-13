Игры престолов по-белорусски: как боролись за власть в ВКЛ 3 13.07.2019, 16:49

Интересные факты из нашей истории.

Лет 500 тому назад быть монархом в любой из европейских стран было далеко не так спокойно, как теперь. Того и гляди за придворными, да за братьями «по королевской крови», устроят переворот и не пощадят государя, пишет "Литвин".

В начале 1606 года в Европе стало известно о громком судебном процессе, произошедшем в Англии. Королевский суд приговорил к «повешенью, потрошению и четвертованию» дворянина Гая Фокса за участие в заговоре против короля Англии и Шотландии Якова І.

В мае 1610 года в Париже, во время прогулки в открытой карете был убит король Генрих IV за несколько дней до отъезда на войну с Испанией. Королевские гвардейцы схватили убийцу, но на допросах кроме его имени – Франсуа Равальяк, ничего узнать не удалось. Найти других виновных не удалось. Равальяк был казнён, его родителей изгнали из Франции, а родственников вынуди сменить фамилию.

Об этих событиях в Европе было широко известно, их обсуждали в Речи Посполитой и на землях Великого Княжества Литовского, где покушение на государей было не таким уж редким явлением. Всё как в Европе. Ещё в мае 1432 года посланник польского короля Владислава Ягайло шляхтич Лаврентий Заремба прибыл с посланием о примирении к Великому князю Литовскому Свидригайле – младшему брату короля. Свидригайло не соглашался подчиняться польской короне, но отправился из Трокая в Брест на встречу с Ягайло.

В это время Заремба встретился с заговорщиками и дал им сигнал к началу переворота. Местом покушения было выбрано местечко Ошмяны. В ночь на 1 сентября 1432 года заговорщики ворвались в дом где остановился Свидригайло, но ему удалось сбежать в Полоцк. Однако это не помешало заговорщикам объявить Сигизмунда Кейстувича Великим Князем Литовским и короновать его. Всё это привело к кровопролитной гражданской войне. Но и против Великого Князя Сигизмунда тоже нашлось кому сплести заговор.

В 1440 году князья Иван и Александр Чарторыйские, воевода Виленский Ян Довгерт и воевода Трокский Пётр Лялюш организовали покушение на Сигизмунда в Трокском замке.В «Хронике Быховца» написано, что киевский дворянин Скобейко: «схватил вилы, которыми поправляли в камине дрова и теми вилами ударил его в тот момент, когда ксендз подносил облатку, и кровь брызнула с головы на стену, которая и до сего времени видна на стене в спальне его, в башне, в Большом замке Трокском. И в тот момент, не желая видеть смерть своего господина, упал на него его любимец по имени Славко, так как его очень любил великий князь Сигизмунд. А они того Славку взяли и выбросили из окна башни, и он там сломал шею».

Одним их самых странных покушений на королевскую особу произошло в Кракове 5 мая 1523 года. Внук Ягайло – король Речи Посполитой Сигизмунд І, правивший к тому времени уже 16 лет, вышел к открытому окну, чтобы полюбоваться видом на город. В этот момент прозвучал выстрел и в окно влетела пуля.

Король не пострадал, охрана бросилась на поиски стрелка, но найти его по горячим следам не удалось. Следователи королевского двора так ничего и не выяснили. Многие высказывали соображения, что покушение на короля вызвало его решениеввести налог на производства алкогольных напитков без одобрения сейма.

В 1574 году сейм Речи Посполитой избрал королём француза Генриха Валуа, четвёртого сына короля Франции Генриха ІІ и Екатерины Медичи. Па троне Речи Посполитой он пробыл чуть более четырёх месяцев и сбежал на родину, чтобы стать королём Франции под именем Генрих ІІІ. Он правил страной 15 лет, почти всё это время во Франции шли религиозные войны. 2 августа 1589 года, он был в имении Сен-Клу и принял на аудиенции монаха-доминиканца Жака Клемана с личными письмами к королю от заключённых роялистов. Когда король углубился в чтение, Клеман выхватил из-под рясы стилет и ударил им Генриха в живот.

Раненый король успел вытащить стилет и ударить им монаха в голову. Всё что успела сделать охрана, это догнать монаха, заколоть его шпагами и выбросить в окно. Королю оказали медицинскую помощь, ему даже стало лучше, однако вечером он почувствовал себя хуже, исповедовался, простил всех своих врагов включая Жака Клемана и ночью ГенрихIII Валуа умер. Позднее, по решения суда, тело убийцы четвертовали и сожгли.

Нередко случалось, что заговоры на королевских особ раскрывались ещё на стадии их подготовки. Кто-нибудь из заговорщиков рассказывал об этом друзьям-приятелям или даме сердца, а те доносили куда следует и получали за это награду. Но если на монарха покушался религиозный фанатик или человек психически неуравновешенный, предотвратить такое покушение было чрезвычайно сложно.

17 ноября 1620 года король Речи Посполитой Сигизмунд ІІІвозносил свои молитвы в костёле Святого Яна в Варшаве, как вдруг на него набросился неизвестный и дважды ударил короля чеканом. От смертельного удара Сигизмунда ІІІ спас познаньский каштелян (управляющий) Лукаш Опалинский. Нападавшего ударил саблей королевич Владислав, но тот остался жив и был арестован.

Слухи и домыслы рисовали самые немыслимые заговоры с самых разных политических сторон. Однако следователи вскоре выяснили, что напал на короля молодой шляхтич Михал Пекарский и действовал он в одиночку. После недавно полученной травмы головы, у него появились серьёзные проблемы с восприятием реальности. Молодой человек решил, что король несправедливо к нему относится и решил постоять за себя. На допросах и даже под пытками Пекарский нёс откровенный бред, его признали сумасшедшим, однако суд постановил четвертовать несчастного, что и было сделано.

В 1709 году король Речи Посполитой Станислав Лещинский по политическим мотивам отрёкся от престола, который занял саксонец Август ІІ Сильный. Однако через 8 лет, в 1717 году, когда ситуация в стране была довольно шаткой, для устранения главного конкурента на трон один из приближённых короля Августа ІІ, генерал-майор Якоб фон Флеминг во главе вооружённого отряда устроил засаду на бывшего короля в чужой стране, в Пруссии. На дороге из Цвайбрюкена в монастырь Гравенталь, где должен был проезжать Станислав Лещинский, отряд Флеминга остановил карету, но вместо бывшего короля там был некий дворянин Телембский, а за отрядом следовала вооруженная охрана. Вышла небольшая схватка и большой международный скандал между Речью Посполитой и Пруссией.

Последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский тоже познал, что такое покушение. Шляхтичи барской конфедерации, выступавшие за древние права и привилегии 3 ноября 1771 года, переоделись крестьянами и небольшими группами пробрались в Варшаву. Там они устроили засаду на короля, который навещал своего заболевшего дядю князя Михала Чарторыйского.

Заговорщики набросились на карету короля Станислава Августа, убили одного из охранников и ранили другого. Король попытался бежать, но один из заговорщиков оглушил его ударом саблей по голове, другой выстрелил из пистолета и вынудил монарха сесть на коня. Однако заговорщики в отличии от короля плохо знали Варшаву, а Станислав Август Понятовский пришпорил лошадь и вскоре конфедераты отстали, а с королём остался лишь один из заговорщиков поручик Ян Кузма.

В темноте король и поручик нашли приют на мельнице, где Станислав Август сумел привлечь заговорщика на свою сторону, который был не против, чтобы король утром послал за своей охраной. В общем, тогда для короля всё закончилось довольно благополучно и пристойно.

Как видим, быть королём бывает хлопотно, обременительно, а часто и небезопасно для здоровья.