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Гомельчанин оплачивал «коммуналку» через ЕРИП и остался должен государству

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  • 13.07.2019, 18:21
Фото: kp.by

Белорусы часто сталкиваются с такой ситуацией.

Гомельчанин Сергей Сулименко исправно оплачивает коммунальные платежи через систему ЕРИП. Недавно оказалось, что он должен 106 рублей за отопление «Гомельэнерго» — на почте его не рассчитывали по данному пункту, пишет сайт gomel.today.

Долг он оплатил. Осталась пеня. Гомельчанин отказывается её выплачивать, так как о том, что за отопление на почте оплату не брали, он не знал.


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