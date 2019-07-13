Гомельчанин оплачивал «коммуналку» через ЕРИП и остался должен государству 1 13.07.2019, 18:21

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Белорусы часто сталкиваются с такой ситуацией.

Гомельчанин Сергей Сулименко исправно оплачивает коммунальные платежи через систему ЕРИП. Недавно оказалось, что он должен 106 рублей за отопление «Гомельэнерго» — на почте его не рассчитывали по данному пункту, пишет сайт gomel.today.

Долг он оплатил. Осталась пеня. Гомельчанин отказывается её выплачивать, так как о том, что за отопление на почте оплату не брали, он не знал.