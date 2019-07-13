Румынская теннисистка Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон
- 13.07.2019, 18:32
В финальном матче Симона Халеп обыграла титулованную американку Серену Уильямс.
Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона-2019. В финальном матче Халеп, которая была посеяна на турнире под седьмым номером, обыграла одиннадцатую сеяную Серену Уильямс из США, пишет «Униан».
Для победы Халеп хватило двух сетов. Матч продлился 55 минут и завершился победой румынки со счетом 6:2, 6:2.
Интересно, что Халеп удалось обыграть Серену Уильямс лишь во второй раз в одиннадцати матчах.
27-летняя Халеп впервые в карьере победила на Уимблдоне и завоевала второй титул на турнирах "Большого шлема" (в ее активе также победа на "Ролан Гаррос" в 2018 году).
Симона стала первой румынской теннисисткой в истории, которой удалось выиграть Уимблдон.
Что касается Уильямс, то она не смогла выиграть 24-й титул на турнирах "Большого шлема" и повторить рекорд по этому показателю среди женщин, который принадлежит австралийке Маргарет Корт.