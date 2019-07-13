Лидеры БНК Николай Статкевич и Владимир Некляев встретятся с жителями Барановичей 13.07.2019, 18:42

Встреча пройдет завтра, в 15.00.

Кандидат в президенты от Белорусского Национального конгресса Николай Статкевич и председатель программной комиссии БНК Владимир Некляев посетят Барановичи.

Встреча с жителями города пройдет по адресу: улица Адама Мицкевича, 65, сообщает сайт bnknews.org.

Начало — 14 июля в 15:00.

На встрече будут обсуждены ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаются все, кому это важно.