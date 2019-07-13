За сколько белорусы могут купить авто из Китая на вторичном рынке? 1 13.07.2019, 18:55

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Журналисты подробно изучили ценники.

У китайских вещей сложная судьба: если с ними все хорошо - это воспринимается как должное, если что-то сломалось - значит, это "китайское барахло". Особняком стоят автомобили, на покупку которых отважится далеко не каждый автолюбитель: отсюда и относительно невысокие ценники на вторичном рынке. Сайт abw.by решил изучить его подробнее.

Начнем изыскания китайских авто по алфавиту - первой в списке оказывается марка BYD. О седане F3 2008 года с 1,6-литровым двигателем продавец пишет: "Абсолютно обычный автомобиль, несмотря на то что китайский. Верой и правдой делает для меня свое дело: перевозит из точки А в точку Б. В обслуживании не затратный и вовсе не эксклюзивный".

Чтобы эксклюзивность не отпугивала, владелец сообщает, что BYD - это на самом деле 80% Toyota Corolla 120. Из проведенных работ отмечена "капиталка" двигателя в 2015 году ("привет бывшим владельцам из России"), замена сцепления в 2018-м и ТО в июне 2019-го. Недостатков автомобиль не лишен: "Кузов с "жуками" по кромкам, арки (пороги и днище переварены в процессе владения), рулевая рейка подтекает (сальник, слежу, подливаю пока), немного по электрике не влияет на движение". Стоимость BYD - $2850.

Совсем немного проехал Changan CS35 2017 года с МКПП и 1,6-литровым двигателем. С момента покупки в салоне в феврале 2018 года пробег составил 27 тыс. км. "Торг при осмотре. Один владелец. Бережная эксплуатация", - лаконично пишет продавец. Стоимость кроссовера - $10.700.

Еще один кроссовер с китайского родословной - Chery Tiggo. За авто 2007 года с 2,4-литровым двигателем, МКПП и пробегом 235 тыс. км. продавец не прочь получить $3200. "Нормальное состояние. Новые передние амортизаторы, тормозные диски, колодки. Салон аккуратный, "ручник" рабочий", - дается краткая характеристика авто. Среди недостатков, как нетрудно догадаться, отмечен кузов, по которому "есть вопросы". При этом пороги, арки и днище вопросов вызывать не должны.

"Полностью в исправном состоянии. Подвеска, мотор без проблем, экономичный, вместительный, резвый" - так описан Chery Bonus 2011 года с 1,5-литровым двигателем и "механикой". Пробег авто - 61 тыс. км. О состоянии кузова продавец не счел нужным сообщать что-либо отдельно, поэтому реальное положение дел выявит только осмотр. Стоимость еще довольно молодого по белорусским меркам авто небольшая - $3299.

Максимально краток продавец Hafei Saibao 2007 года с 1,6-литровым двигателем, МКПП и заявленным пробегом 175 тыс. км. "Хорошая машина на каждый день. Ни разу не подводила", - указано в объявлении. Автомобиль оценен в $4000, при этом чистая продажа владельца не интересует - он хочет на что-нибудь поменяться. На что? Этот вопрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке в зависимости от предложений.

С "козырей" заходит продавец полноприводного Great Wall Safe 2008 года с 2,2-литровым двигателем и "механикой". "Кузов в идеальном состоянии. "Жуков" и ржавчины нет! Покрашен (с разборкой) в Rapter. Днище, скрытые полости, рама обработаны Dinitrol (обновляется ежегодно)", - указано в объявлении.

Помимо этого, продавец сообщает о недавнем ремонте подвески, замене колодок и дисков, помпы, двух радиаторов и глушителя. Состояние электрики, мотора и коробки обещано "без проблем". Из минусов - потертые чехлы на сиденьях и неработающая личинка замка пятой двери. Стоимость Great Wall - $4500.

В $5700 оценен "аналог Mazda 6" в лице FAW Besturn 2012 года с 1,6-литровым двигателем и "автоматом". Рецепт успеха прост: "Двигатель Volkswagen 1.6i, АКПП японская Aisin, 6-ступенчатая гидротрансформаторная, ходовая - Mazda 6 GG, в отличном состоянии, обслужена".

В описании отдельно отмечается комплектация авто: салон с бежевой кожей без потертостей, кондиционер, круиз-контроль, мультируль, сабвуфер, зеркало заднего вида с индикацией парктроника, давления в шинах и громкой связи, а также штатный тонированный люк с двумя режимами открытия.

Есть среди "китайцев" и минивэны: к примеру, JAC M1. Один из экземпляров 2009 года с 2,4-литровым двигателем и МКПП как раз выставлен на продажу. "Являюсь вторым владельцем, автомобиль использовался только в РБ. Продаю по семейным обстоятельствам. Машина является аналогом Hyundai H1 (Starex), подходят детали от Santa Fe, KIA Sorento. На автомобиле установлено ГБО-4", - пишет продавец.

В объявлении также присутствует внушительный список замененных запчастей и проведенных работ, что как нельзя лучше заменяет фразу "за машиной следили". При условии покупки без торга часть запчастей продавец готов отдать покупателю: это будут ГРМ, помпа, натяжитель, масло и тросик "ручника". Стоимость JAC - $9095.

Закончим подборку одним из самых дорогих авто - DongFeng AX7 2018 года с 2-литровым двигателем и АКПП. Пробег - всего 13 тыс. км. Продавец не спешит раскрывать причины продажи и акцентирует внимание на других вещах.

"Построен кроссовер на шасси Honda CR-V, которое китайцы купили у японцев по лицензии. Платформа подверглась некоторой модернизации - ее просто-напросто удлинили. Под капотом базовой модификации прячется лицензионный французский мотор RFN. Этот агрегат представляет собой двухлитровую 16-клапанную "четверку". Ее отдача равна 147 л.с., а момент 200 Нм достигается при 4000 об/мин. Все это хозяйство состыковано с 6-ступенчатым "автоматом" Aisin", - указано в объявлении. Стоимость DongFeng - $17.000.