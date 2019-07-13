Археологи нашли библейский город Секелаг 13.07.2019, 19:06

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Исследователям удалось обнаружить поселение времен царя Давида.

Международная команда археологов во главе с профессором Йосефом Гарфинкелем из Еврейского университета заявила о том, что ей удалось обнаружить поселение времен царя Давида, которое может быть руинами библейского города Секелаг. Как сообщает zn.ua со ссылкой на Naked science, исследователи проводили раскопки на территории на юге Израиля с 2015 года.

Секелаг — город-форт, упоминающийся в Книге Царств, чаще всего в Книге Самуила. Именно в Секелаг бежал молодой Давид со своими сторонниками в поисках укрытия от Саула, основателя единого Израильского царства. Убежище ему предоставил филистимский царь Анхус.

Город играл роль крепости при набегах гешуритов, гирзитов и амаликитян. Впоследствии амаликитяне разрушили и сожгли город, а население поработили.

В первом слое ученым удалось найти останки города филистимлян, который датируется примерно ХІ-ХІІ. Там ученые обнаружили каменные сооружения с различными предметами быта, например, каменные и металлические сосуды, похожие на утварь, найденную в других городах филистимлян.

Во втором слое, который располагался над остатками поселения, было найдено другое поселение, которое, скорее всего, было уничтожено пожаром. В подвалах археологи нашли десятки сосудов, предназначенных для хранения масла и вина, миски и кувшины, выполненные в стиле, характерном для времен правления Давида. По мнению ученых, находки можно соотнести с сосудами, обнаруженными ранее при раскопках в Хирбет-Кейафа: его отождествляют с древним городом Шаараим из Библии.

"Во всех других местах, где пытались найти Секелаг, не было преемственности поселений филистимлян и построек времен Давида. В Хирбет аль-Раи мы видим свидетельства обоих поселений", — заявили исследователи.

В пользу этой гипотезы говорит также то, что у самого названия "Секелаг" не семитские, а филистимские корни.