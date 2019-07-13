Внешний госдолг России взлетел до максимума за 13 лет 1 13.07.2019, 19:14

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Первая половина года для правительства РФ прошла в режиме беспрецедентного увеличения внешнего госдолга.

За январь-июнь сумма задолженности органов федерального управления перед иностранными кредиторами выросла в 1,5 раза - с 43,955 до 64,341 млрд долларов, сообщил ЦБ в четверг, пишет finanz.ru.

На 1 июля итоговый размер долга стал рекордным со второго квартала 2006 года, когда на российском правительстве еще «висело» около трети долга бывшего СССР (33 млрд долларов из 104 млрд на 1994 год).

Скорость же, с которой Минфин набирал внешние займы, стала беспрецедентной за все время доступной статистики центробанка - как в относительном выражении (на 50% за два квартала), так и в номинальном (на 20,3 млрд долларов).

«Рост российского внешнего долга связан с приобретением инвесторами суверенных ценных бумаг», - констатирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

За январь-июнь Минфин привлек в бюджет 1,361 триллиона рублей через продажу облигаций федерального займа. По данным ЦБ, нерезиденты пробрели 53% этого объема, вложив 11 млрд долларов (по курсу на начало июля).

Долг Минфина, впрочем, вырос сильнее - на 14,7 млрд долларов, поскольку помимо вложенной суммы бюджету придется выплачивать и проценты.

На 5,7 млрд долларов (до 22,4 млрд) увеличился валютный госдолг. В конце марта Минфин разместил евробонды на 2,5 млрд долларов, а оставшийся объем инвесторы выкупили на открытом рынке.

С подобной скоростью в отечественной истории наращивал внешний госдолг разве что поздний СССР, столкнувшийся с резким падением цен на нефть и коллапсом социалистической экономики.

Общий внешний долг (с учетом банков и корпораций) составляет 487 млрд долларов и полностью покрыт золотовалютными резервами (518,3 млрд долларов), чего нет ни у одной из развивающихся экономик, говорит директор по инвестициям «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Но хотя способность Минфина расплатиться в данный момент не вызывает сомнений, риски возникают для рубля: потоки иностранного капитала на долговом рынке становятся главной силой, двигающей курс, указывает главный экономист по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Это делает рубль «уязвимым», отмечает он: деньги нерезидентов приходят постепенно, а уходят, как правило, «лавиной». Как это происходит, можно было видеть в 2014-м году или летом прошлого года, когда распродажа госдолга на 600 млрд рублей подбросила курс доллара 56 до 70 за три месяца.