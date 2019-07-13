Назад в СССР 4 13.07.2019, 19:39

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Что ждет россиян в обозримом будущем.

Как я и говорил, эпоха рекордов для российской экономики, на фоне благотворных санкций, продолжает открывать новые горизонты антипределов. И первая половина 2019 показала, что давно позабытые проблемы с внешним долгом РФ вновь нарастают комом, пишет блогер Злой одессит для inforesist.org.

Так, за первое полугодие 2019, долги правительства перед иностранными кредиторами выросла в 1,5 раза и составила $64,341 млрд, что стало рекордом с 2006 года, когда России ещё приходилось расплачиваться за долги СССР.

Долг Минфина РФ вырос на $14,7 млрд, валютный госдолг составил $22,4 млрд, а общий внешний долг России составляет $487 млрд.

При этом, в РФ совершенно не смущаются такой задолженности, утверждая, что экономика в безопасности, ведь золотовалютные резервы в размере $518,3 млрд полностью его покрывают.

Возможно это и так, но только на словах и на бумаге, а на деле, кого спасли ЗВР в ходе развала СССР? Куда подевались эти сотни миллиардов, которые могли выплатить долги советов, но выплачивала их Россия до середины 2000-х.

До россиян до сих пор не дошло, как среднестатистических потребителей информационного фаст-фуда, так и строящих из себя великомудрых менеджеров среднего звена, что ЗВР в России всегда были “заначкой”. Заначкой при бегстве правительства и первых лиц государства. Но уж никак не подушкой безопасности в ходе кризиса.

А потому, в каком-то смысле мечты россиян, вернуться в СССР сбываются, вплоть до того, что в обозримом будущем их будет ждать и распад и нищета как в 90-х. Вот только колбасу для голодающих гибридов из Украины им уже никто не пришлет.