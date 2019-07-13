Ученые назвали витамин, помогающий похудеть 13.07.2019, 20:01

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Он помогает похудеть в долгосрочной перспективе.

Европейские эндокринологи проверили действие жирорастворимого витамина на процессы похудения, пишет сайт changeua.com.

Оказывается, это вещество помогает похудеть именно в долгосрочной перспективе, и его недостаток напрямую приводит к ожирению. Без также гормонов не обошлось.

Ученые из разных стран в рамках Европейского собрания по эндокринологии отчитались об открытии: витамин D помогает похудеть. Именно высокие дозы этого витамина способствуют профилактике ожирения, причем с малых лет и пожизненно.

Исследование с участием 232 человека показало, что витамин D — настоящий активатор похудения. Половина этих людей принимало его в течение 6 недель, затем их перевели на поддерживающий прием до конца года. Вторая группа была контрольной. По итогу оказалось, что пациенты, получавшие витамин D, снизили вес, и улучшили показатели холестерина и сахара в крови.

Принцип действия отказался прост. Ученые объяснили, что витамин D является нейротрансмиттером (нейромедиатором) серотонина, то есть способствует его выработке. А серотонин, как гормон, участвующий во многих процессах, очень важен для фигуры. Недостаток серотонина запускает гормональную цепную реакцию, которая провоцирует ожирение.

Как рассказала автор исследования, доктор Евангелия Чармандари, пациенты получали по 10 микрограммов витамина D в день, это норма. Она рекомендует следить за его уровнем у врача, налегать на продукты с его содержанием, тогда похудеть будет проще. Витамина D много в рыбе и яйцах, а еще он синтезируется в организме под воздействием солнечных лучей.