Видеофакт: В Минске горит квартира, а пожарные не могут проехать из-за припаркованного авто 7 13.07.2019, 21:17

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В результате пожарные тянули оборудование и рукава вручную.

Картина довольно стандартная: горит квартира в минской многоэтажке, к ней стараются подобраться пожарные, но мешает машина, припаркованная в неправильном месте, пишет onliner.by. Возможно, спасатели сталкиваются с этой проблемой на каждом шагу, однако гражданского человека, который впервые своими глазами увидел такую несправедливость, ситуация способна впечатлить. Читатель Сергей заснял эти мучения. Видео (хоть и вертикальное), возможно, удержит кого-то от поступка, который совершил хозяин красного внедорожника.

— Прошлой ночью мы стали свидетелями пожара и работы спасателей, — рассказывает Сергей. — Примерно в 2:00 в доме по Матусевича, 54, горела квартира на втором этаже. Спецтехника приехала быстро, но не смогла подъехать к месту происшествия. Там узкое место, стоят полусферы. А рядом с ними в проезде был припаркован этот автомобиль. Легковая машина, может, и проедет, но крупная техника не проходит. То есть от места, где остановилась автоцистерна, до пожара было метров сто. В результате пожарные тянули оборудование и рукава вручную. А это и время, и силы... Позже точно так же медики на носилках несли пострадавшего — они тоже не смогли подъехать.