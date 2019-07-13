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В Беларуси завтра будет до +22°С

  • 13.07.2019, 21:40

Прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

14 июля местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +16..+22°С, пишет Гидромет.

15 июля местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущать слабый туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +17..+23°С.


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