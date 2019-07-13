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В Куропатах задержали Дениса Урбановича

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  • 13.07.2019, 21:44
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Лидера «Молодого фронта» будут судить в понедельник.

Лидера «Молодого фронта» Дениса Урбанович задержали во время вахты памяти в Куропатах и отвезли в Боровлянский РОВД, передает «Радыё Свабода».

На видеостриме, который вел активист куропатской вахты Иларион Трусов, видно, как милиционеры, которые сначала требуют «проехать в отдел», во время разговора начинают инкриминировать Урбановичу «мелкое хулиганство», угрожая физической силой и спецсредствами, если сам не сядет в милицейскую машину.

Позже в приемной Боровлянского РУВД сообщили, что Денис Урбанович задержан, и в понедельник над ним состоится суд.

Денису Урбановичу 30 лет, он родом из Логойского района. На Куропатской вахте практически ежедневно.


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