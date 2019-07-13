Три самых ожидаемых фильма этого лета 13.07.2019, 21:59

Среди них новый фильм Тарантино.

Этим летом выходят три фильма, которые я очень жду. Нет лучшего времени, чем субботний вечер, чтобы поговорить об этом, пишет журналист nv.ua Алексей Бондарев. Буду краток.

Неважно, что еще выйдет в этом году, но если эти три картины меня не разочаруют, киноманский год будет прожит не зря.

Свет моей жизни

Кейси Аффлек — личность талантливая и неоднозначная.

Кейси долгое время был в тени старшего брата Бена. Тот и Оскар получил еще в 1990-х (за сценарий к Умнице Уиллу Хантингу вместе с Мэттом Дэймоном), и актером был в одно время очень даже блокбастерным (Перл-Харбор, Армаггедон).

А потом Бен и в режиссуру зашел очень удачно. Мне понравились его первые фильмы (Прощай, детка, прощай и Город воров). А вот Арго (который принес ему второй Оскар) и тем более Закон ночи мне уже не очень понравились. Но это другой разговор.

Кейси решил пойти по стопам брата. Но его первый фильм Я все еще здесь (2010) был творческим экспериментом с Хоакином Фениксом, который якобы завершил актерскую карьеру и ударился в музыку.

Поэтому полноценным режиссерским дебютом Кейси Аффлека по всей видимости и стал фильм этого года Свет моей жизни.

Сюжет впечатляет.

В результате некоей эпидемии на Земле больше не осталось женщин. Немногие уцелевшие представительницы прекрасного пола содержатся в тайных тюрьмах или что-то в этом духе.

Дочь главного героя, похоже, является единственной женщиной на свободе. И он тщательно скрывает ее от других мужчин.

Однажды в Голливуде

Новый фильм Тарантино — это всегда событие. Ну почти всегда.

Этот фильм достоин внимания не только из-за участия Леонардо Ди Каприо, Бреда Питта, Марго Робби, Аэла Пачино, Курта Рассела и т. д. Но и из-за сюжета. Голливудский актер, мечтающий о новом повороте в своей карьере, и его дублер узнают, что поблизости живет супруга известного режиссера Романа Полански, которая вскоре станет жертвой секты Чарльза Мэнсона.

Вот уж не знаю, в какую сторону Тарантино решил повернуть эту потенциально очень трагичную историю. Но это кино я пропускать не собираюсь.

Верность

Как говорит замечательный актер и просто мудрый человек Алексей Серебряков, «культура национальности не имеет». Поэтому хорошее кино остается хорошим кино в независимости от того, где оно снято. Тем более, что многие творческие люди в России далеки от политики, либо открыто не разделяют действия властей.

Как бы там ни было, российские режиссеры снимают множество достойных фильмов.

Судя по первым отзывам критиков, Верность Нигины Сайфуллаевой — точно один из них.