На США обрушился ураган «Барри» 13.07.2019, 22:18

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«Барри» стал первым атлантическим ураганом в этом сезоне.

Ураган «Барри» обрушился на побережье штата Луизиана. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, «Барри» вышел из Мексиканского залива на сушу в районе Интракостал-Сити на юге Луизианы, передает «Голос Америки».

«Барри» добрался до американского побережья - первым на его пути оказался Интракостал-Сити в Луизиане. Ураган утерял часть силы сразу после выхода на сушу, синоптики вновь называют его тропическим штормом. https://t.co/tFeqwrOogG — Голос Америки (@GolosAmeriki) July 13, 2019

Днем в субботу синоптики присвоили шторму «Барри» статус урагана, однако сразу же после выхода на сушу ураган утерял часть мощи. Синоптики теперь вновь характеризуют его как мощный тропический шторм. Максимальная скорость ветра в эпицентре «Барри» сейчас составляет 112 км в час, сообщает CNN со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Вскоре после выхода на сушу сила урагана ослабнет, и он вновь будет переведен в категорию шторма – это произойдет в течение 24-36 ближайших часов.

Национальный центр по наблюдению за ураганами предупредил, что «Барри», вероятно, принесет с собой опасные штормовые приливы, а также сильные ветры и дожди.

Штормовые ливни привели к прорыву одной из дамб в приходе Плакеминс на юге штата Луизиана. Дамбы так и не были укреплены после разрушительного урагана «Катрина», который обрушился на Луизиану в 2005 году, сообщает CNN https://t.co/gri7L5gwNs — Голос Америки (@GolosAmeriki) July 13, 2019

По данным Бюро по вопросам безопасности и охране окружающей среды США (BSEE), добыча сырой нефти в контролируемых Соединенными Штатами районах Мексиканского залива сократилась в субботу почти на 70% или на 1,3 млн баррелей в сутки. Нефтедобыча прекращена в общей сложности на 283 платформах, расположенных в северной части Мексиканского залива.

Наводнение в приходе Плакеминс на юге Луизианы вызвано прорывом одной из дамб. В ближайшие часы на эту территорию обрушится ураган «Барри» https://t.co/ekkprOgUZ2 — Голос Америки (@GolosAmeriki) July 13, 2019

Власти Нового Орлеана рекомендовали жителям укрыться в своих домах. В двух прибрежных округах к югу от города объявлена обязательная эвакуация. Большая часть туристов покинула город в пятницу. Некоторые авиакомпании в субботу отменили рейсы из Нового Орлеана.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, «Барри» стал первым атлантическим ураганом в этом сезоне. Основная угроза от шторма связана не с сильным ветром, а с возможными наводнениями. Многие считают, что шторм станет испытанием для метеорологической системы города, созданной после урагана «Катрина», унесшего в 2005 году жизни около 1800 человек.

Президент Дональд Трамп еще в четверг вечером ввел чрезвычайное положение в Луизиане, уполномочив Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям координировать использование федеральных фондов и ресурсов, чтобы помочь штату справиться со штормом и его последствиями. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс также объявил чрезвычайное положение и задействовал Национальную гвардию.

В пятницу максимальная скорость ветра внутри шторма достигала 100 километров в час. Ожидается, что он может привести к серьезным затоплениям, учитывая, что в некоторых районах может выпасть до 60 сантиметров осадков.

В Новом Орлеане, который уже столкнулся с наводнениями, вызванными сильными дождями в среду, вероятно, произойдут новые ливневые паводки. Ливневые паводки также грозят городу Батон-Руж.

Распоряжение об обязательной эвакуации коснулось примерно 10 тысяч человек, проживающих вблизи участка Миссисипи, расположенного у побережья Мексиканского залива. Жителей южной и юго-восточной части Луизианы предупреждают о возможных штормовых приливах.

Наряду с проливными дождями и сильным ветром «Барри» может принести торнадо. Ожидается, что шторм будет ослабевать по мере продвижения вглубь материка.