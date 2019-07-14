В Минске прошла акция в поддержку Олега Сенцова 14.07.2019, 8:14

Фото: RFE/RL

Украинскому режиссеру исполнилось 43 года.

В Минске 13 июля прошла акция «Письмо в клеточку», приуроченная ко дню рождения украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской колонии, сообщает «Крым. Реалии».

Вечер организовали российская инициатива «РосУзник», белорусский правозащитный центр «Вясна», белорусский ПЕН-центр и посольство Украины в Минске. В акции принял участие один из координаторов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

Фото: RFE/RL

Как сообщает корреспондент «Крым. Реалии», гости вечера прочитали письма российских и украинских политузников, а также других осужденных по политическим мотивам в России.

Участники вечера покупали книги Олега Сенцова и написать ему письма и открытки, которые отправят ему в российскую тюрьму.

Фото: RFE/RL

Координатор инициативы Яна «РосУзник» Яна Гончарова рассказала, что три дня назад получила письмо от Сенцова из российской колонии, в нем он спрашивает о судьбах других украинских политзаключенных в России. По ее словам, он ни на что не жалуется, сообщает, что пишет новый сценарий фильма и новую книгу.

Яна Гончарова

Фото: RFE/RL

На 14 июля в Минске запланирован просмотр фильма об Олеге Сенцове и осужденном вместе с ним Александре Кольченко «Этапом через пол-земли».

Олегу Сенцову в субботу, 13 июля, исполнилось 43 года. Это уже шестой день рождения, который он встречает в заключении. Сейчас Сенцов находится в колонии города Лабытнанги, на севере России.