Секреты «Лошарика»: что представляет из себя глубоководный аппарат РФ 14.07.2019, 8:39

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Уникальная подлодка предназначалась для проведения спецопераций.

Как уже сообщалось, четырнадцать моряков погибли 1 июля в результате пожара на российском глубоководном аппарате АС-12, известной как «Лошарик». Все погибшие моряки числились в питерской секретной военной части. Подразделение якобы занимается эксплуатацией атомных глубоководных станций. ЧП произошло еще позавчера, однако о смерти моряков стало известно лишь на следующий день. По словам властей 14 человек погибли из-за начавшегося на борту пожара, пишет newizv.ru.

Стало известно, что все погибшие умерли по одной причине – мужчины отравились продуктами горения, выделяемыми в воздух в результате пожара. По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.

Несмотря на то, что очаг возгорания был ликвидирован достаточно быстро, спасти людей, находившихся внутри подводной лодки, не удалось.

Среди погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ были Герои России Денис Долонский и Николай Филин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

По данным издания, капитан первого ранга Денис Долонский был командиром подводной лодки АС-12 ("Лошарик"), на которой, по предварительным данным, произошел пожар. Звание Героя России он получил около 6-7 лет назад за исследование Арктики и Антарктики. Капитан первого ранга Николай Филин, по информации издания, был испытателем глубоководной военной техники. Звание Героя России ему присвоено в 2018 году. Оба моряка приписаны к воинской части Петергофа.

Источник: newizv.ru

Имя еще одного погибшего на подлодке называется в анонимном Telegram-канале "Смычок от Скрипаля" - это капитан первого ранга Андрей Воскресенский.

По данным анонимного источника из силовых структур, который дал интервью РБК, судно, в котором заживо сгорели моряки, является ничем иным, как атомной подводной лодкой АС-12, известной под кодовым названием «Лошарик».

Она состоит из нескольких титановых сфер и может погружаться на глубину до шести тысяч метров. Кроме того, что АС-12 может развивать под водой скорость до 30 узлов (около 55 км/ч), больше о специальном аппарате ничего не известно. Все технические характеристики «Лошарика» строго засекречены.

Назначение АС-12 долгое время оставалось неизвестным. Однако в октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что АС-12 — это «диверсионный аппарат» для установки устройств для разрушения различной подводной инфраструктуры, и в первую очередь кабелей связи, что в случае глобального конфликта АС-12 в том числе может серьезно подорвать работу интернета, разрушив магистральные кабели связи между материками.

Эксперты НАТО также опубликовали аналитический материал, который указывает, что такие российские глубоководные АПЛ как АС-12, способные находиться на океанском дне на большей части территории мирового океана, имеют крайне опасный потенциал модернизации в «субмарину на колесах», то есть передвижение по морскому дну колесным способом.

Как отмечают эксперты, это фактически исключает возможность обнаружения таких аппаратов акустическими и магнитометрическими средствами, поэтому такой аппарат может незаметно подобраться к самым охраняемым объектам и получает возможность внезапного нападения. Эксперты отмечают, что выдвижные колеса реализованы на американском аппарате NR-1, который можно считать аналогом АС-12 с меньшей глубиной погружения.

Глубина погружения аппарата может достигать 6 тыс. м, пишет портал «Военное обозрение». На ее борту нет никакого вооружения. Аппарат был создан в 1980-х годах конструкторами КБ «Малахит», входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

Глубоководный спускаемый аппарат крепится к носителю снизу. Носителем выступает специально переделанная для этих целей атомная стратегическая подлодка проекта 667БДР «Кальмар» К-129. Подлодка К-129, по данным «Военного обозрения», числится в составе российского Северного флота и носит обозначение БС-136 «Оренбург».

Источник: newizv.ru

Что произошло

1 июля 14 моряков, занимающихся батиметрическими измерениями при «изучении придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России», погибли после пожара, возникшего на глубоководном аппарате.

Пожар был ликвидирован усилиями команды.

Где именно произошла катастрофа — неизвестно. В сообщении Минобороны указано, что это были российские территориальные воды.

На каком именно глубоководном аппарате погибли моряки, Минобороны не сообщает. Сейчас он находится на базе Североморск.

ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки проекта 10831 (также известного как «Лошарик»), погиб штатный экипаж этого спускаемого аппарата, сообщил источник РБК в силовых структурах.

Причины

Согласно сообщению Минобороны, причиной гибели подводников стало отравление продуктами горения.

Расследованием причин пожара занимается главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Блогер Ирек Муртазин напоминает в этой связи:

«Между тем, сегодня неподалеку от побережья в северной части Норвегии стартовали натовские военно-морские учения Dynamic Mangoose, в которых принимают участие судна США, Франции, Великобритании, Турции, Испании, Норвегии, Германии, Канады, Польши.

Возможно, экипаж АГС «Лошарик» получил приказ выйти в море и присмотреть за учениями НАТО. Но что-то пошло не так…»

Между тем «Открытые медиа» утверждают, что пожар произошел не на «Лошарике», а на атомной подлодке-носителе такого аппарата. Один из собеседников издания заявил, что речь идет об атомной подводной лодке БС-64 «Оренбург», которая является носителем для глубоководных станций «Лошарик» (АС-12). По словам второго источника, пожар произошел на подлодке БС-64 «Подмосковье», которая, как сообщалось, тоже может служить носителем АС-12.

Источник: newizv.ru

Кто-то из подводников мог выжить. Минобороны не уточнило информацию о выживших, но отметило, что возгорание было ликвидировано усилиями команды (по данным источников «Новой газеты», после начала пожара отсек, где он возник, загерметизировали).

Baza сообщает, что в результате инцидента пострадали четыре-пять человек, у них диагностировали отравление продуктами горения и контузию. Пострадавшие отправлены в военно-морской клинический госпиталь министерства обороны в Североморске. Mash пишет, только один из погибших умер во время пожара — остальные скончались или по пути в госпиталь, или уже в нем. По данным «Новой газеты», все погибшие были офицерами, «элитой ВМФ».

Издание «Североморск Life» опубликовало новость о пожаре на подлодке до официального сообщения — а потом удалило ее. Журналист «Коммерсанта» Александр Черных выложил в телеграме скриншот новости. В ней со ссылкой на источники говорится, что ночью на подводной лодке в Североморске произошел взрыв и пожар; в результате от 10 до 14 человек погибли и от пяти до 10 пострадали. Черных написал, что новость была опубликована 2 июля в 11:30, то есть, примерно за пять часов до сообщения Минобороны. Сейчас она удалена, но ее заголовок остался в выдаче Google. Главный редактор Североморск Life Евгений Карпов заявил «Медузе», что удалил новость после того, как его попросили «убрать то сообщение и ссылаться на официальные источники». Он не уточнил, кто ему звонил, но сообщил, что получил «комментарии» от пресс-службы флота.

«Фонтанка» анонсировала трансляцию разговора губернатора с родственниками моряков. Сейчас эта заметка недоступна, обратила внимание «Медиазона». Петербургское издание «Фонтанка» опубликовало материал с «прямым включением» из Мурманска, где в 19:00 по московскому времени якобы должна была начаться встреча временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с родственниками подводников. Позже новость оказалась недоступна. На сайте «Фонтанки» говорится, что страница материала не найдена на сервере или доступ к ней запрещен.

Эту трагедию активно комментируют блогеры в социальных сетях. Так экономист Александр Кушнарь пишет:

«Что нужно понимать в связи с гибелью 14 моряков при возгорании на глубоководном аппарате?

По данным Минобороны России, инцидент произошел при "изучении придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России".

В пресс-релизе – ни целей, ни локации, ни названия глубоководного аппарата, ни причин пожара. Сообщается лишь, что авария случилась в российских территориальных водах и что носитель аппарата – подлодка "Лошарик".

Максимальная секретность здесь объяснима: не в интересах Кремля раскрывать цель операции. Дело в том, что у современных ВМФ России, как и у всей российской военной машины, нет и не может быть иных целей, кроме агрессивных и направленных непосредственно против стран Запада.

Какие агрессивные задачи можно решать на многокилометровой глубине в ходе исследования океанического дна?

С 2017 года различные представители НАТО неоднократно высказывали подозрения, что российский глубоководный флот занят изучением мест прокладки коммуникационных кабелей, передающих основную долю мирового интернет-трафика. По мнению западных военных, Москва может преследовать две цели – перехват трафика и уничтожение кабелей для нарушения коммуникации между западными союзниками.

По этой причине в июне прошлого года Минфин США ввел санкции против петербургской компании "Дайвтехносервис", которая производит и обслуживает технику для подводных исследований.

По поводу упомянутого "Лошарика" Пентагон утверждал, что эта субмарина – "диверсионный аппарат", предназначенный для установки устройств, призванных разрушать подводную инфраструктуру, в первую очередь – кабели связи. По мнению американских аналитиков, в случае глобального конфликта "Лошарик" способен серьезно подорвать работу Интернета, разрушив магистральные кабели связи между материками.

Чем конкретно занимался российский аппарат накануне вечером, сейчас сказать сложно. По всей видимости, его миссия соответствовала той, что описывается в отчете Минобороны США. Подробности проишествия мы, разумеется, узнаем от Норвегии, которая со ссылкой на российских чиновников рассказала о взрыве газа на подлодке. Более того, в данном случае миссия, скорее всего, носила крайне важный и деликатный характер, если учесть статус погибших: из 14 человек – семь капитанов первого ранга и двое "Героев России".

Совершенно очевидно одно: Россия в своих претензиях на милитаристское "возрождение" берется за решение тех задач, которые ей не по силам – прежде всего, с технологической точки зрения.

Ее возможностей вполне хватает на поддержание региональной напряженности на Донбассе, в Сирии и Грузии, где ей противостоят аналогичные по силам противники. Когда же речь заходит о том, чтобы перейти в "высшую лигу", то у российской армии возникает целый ворох проблем – техническая отсталость, непрофессионализм кадрового состава, отсутствие координации и опыта взаимодействия между звеньями.

За всеми эффектными декорациями, которые старательно выстраивает Минобороны РФ, кроется астрономическое число критических проблем. Зачастую цена такого декорирования – жизнь самих российских военных.

Когда в прошлом году около сотни российских военных погибли под огнем американских ВВС в Сирии, Москва со скрипом признала смерть лишь нескольких из них. Никаких политических последствий не наступило. Престиж российских военных не был утрачен.

Смерть российских моряков станет всего лишь очередным эпизодом в череде чуть ли ни еженедельных – фактически уже системных – катастроф.

Как и прежде, средства будут уходить на заведомо проигрышное противостояние с Западом, в то время как десятки людей будут гибнуть при паводках просто потому, что у российской службы МЧС нет ни полноценной спасательной техники, ни вменяемой системы прогнозирования бедствий, ни готового сценария эвакуации...»

Журналист Вадим Горшенин считает, что Запад не напрасно опасался «Лошарика»:

«Трагедия "Лошарика" - сильнейший удар по флоту, вооруженным силам, по стране.

По стране - потому что вместе с такими знаковыми трагедиями рушится идеологема о сильной России. И, подозреваю, сейчас на фоне беды, которая пришла в дома к семьям подводников, появится большое количество мерзости с зубоскальством в связи с произошедшим. Как в нашей стране, так и на Западе.

Одно из подобных мнений - что история иронично закольцевала президентство Владимира Путина двумя подводными лодками - "Курском" и "Лошариком".

Отвратительная версия для каждого, кто знает, сколько вложил президент в строительство современных вооруженных сил страны.

Мини-субмарину, полагаю, не зря сильно опасались на Западе, и она была в ВМФ одной из тех, которыми гордились, хотя и являлась одним из обломков разрушенной империи, т.к. ее закладывали во время позднего СССР.

И я бы очень не хотел верить, что трагедия произошла из-за того, что кто-то где-то что-то распилил в нулевые годы. Спрос за это должен быть самым жестоким. Впрочем, скоро узнаем, какие выводы сделает комиссия...»

Издание newizv.ru со ссылкой на телеграм-каналы приводит интересные подробности о том, что проект этой лодки задумывался Россией совместно с США:

«Подлодка Лошарик была спущена на воду в августе 2003 года со стапелей цеха № 42 государственного унитарного предприятия (ГУП) "ПО "Севмашпредприятие" (Северодвинск, Архангельская обл.)

Торжественная церемония вывода подводной лодки из цеха состоялась в условиях повышенной секретности в присутствии руководства завода и главнокомандующего Военно- морским флотом России адмирала флота Владимира Куроедова.

Строительство лодки было заложено в 1988 году и шло 15 лет из- за нехватки финансирования.

По некоторым данным, это был совместный советско-американский проект по разработке подводных средств спасения. Однако потом США отказались от совместной разработки и финансирования данного проекта.

Уникальная подводная лодка предназначена для проведения спецмероприятий...»