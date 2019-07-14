Белорусы могут в любой момент изъять из банков $1,2 миллиарда 6 14.07.2019, 8:56

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Фото: Reuters

Сколько всего денег хранят в банках население и предприятия?

Огромные деньги обладают высокой мобильностью и могут быть изъяты из системы практически в любой момент. Как так получается с этими депозитами?

Нацбанк Беларуси отчитался о структуре широкой денежной массы по состоянию на июнь 2019 года, пишет banki24.by.

Напомним, широкая денежная масса (агрегат М3) состоит из рублевой и валютной компоненты. Подавляющую часть валютной денежной массы составляют депозиты предприятий и населения, а рублевая денежная масса (агрегат М2*) включает как срочные и переводные депозиты физлиц и юрлиц, так и наличку.

Нацбанк считает денежную массу на первое число месяца и в среднем за месяц. Чаще всего регулятор использует в расчетах среднее значение, поскольку цифры на отчетную дату больше подвержены сезонным искажениям — особенно если на первые числа выпадают выходные или праздники.

В среднем за июнь 2019 года широкая денежная масса в Беларуси составила 43,95 млрд BYN. По сравнению с июнем 2018-го (скользящий год) агрегат М3 увеличился на 12,4%.

По основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год Нацбанк обязался удержать прирост денежной массы в пределах 9–12%. Пока что регулятор весьма близок к верхней планке собственного прогноза.

Все валютные депозиты на июнь 2019-го достигли 11,66 млрд USD в эквиваленте. За скользящий год они увеличились на 6,7%. Из этой суммы 7,42 млрд USD представлены депозитами населения, 4,25 млрд USD — депозитами организаций.

В пересчете на доллары депозиты физлиц подросли за 12 месяцев на 3,2%, юрлиц — на 13,6%. По классификации Нацбанка депозиты бывают «переводными» и «другими». К переводным депозитам относятся различные остатки на счетах до востребования — расчетных счетах предприятий и карт-счетах граждан.

В июне 2019 года валютные переводные депозиты в целом достигли 3,15 млрд USD (+23,7% за скользящий год), в том числе у физлиц — 1,19 млрд USD (+33%), у юрлиц — 1,96 млрд USD (+18,7%).

Рост остатков на валютных счетах до востребования населения связан с увеличением доходов, покупкой безналичной валюты и малой привлекательностью валютных вкладов по сравнению с рублевыми.

Еще в июне 2016 года остатки на переводных депозитах граждан в валюте были почти втрое меньше — 403,1 млн USD. Рост остатков по отношению к предыдущему месяцу наблюдается 20 месяцев подряд. Прочие депозиты в июне-2019 составили 8,51 млрд USD (+1,6% за 12 месяцев), из которых 6,22 млрд USD (минус 1,1%) относятся к депозитам населения, а 2,29 млрд USD (+9,5%) — к депозитам компаний.

Падение суммы срочных депозитов физлиц по сравнению с прошлым годом продолжается уже 38 месяцев подряд. За это время вклады населения в банках усохли аж на 1,3 млрд USD!

Срочные рублевые депозиты предприятий и населения в июне 2019 года составили 7,88 млрд BYN (+18% за скользящий год). Граждане держали в банках 4,39 млрд BYN (+18,6%), компании — 3,49 млрд BYN (+17,3%).

Прирост остатков на срочных рублевых депозитах физлиц к базовому году идет 32 месяца подряд, а к предыдущему месяцу — 40 месяцев подряд. Остатки на рублевых счетах до востребования в июне-2019 достигли 5,38 млрд BYN (+18,1% за 12 месяцев), из них на счетах физлиц — 3,15 млрд BYN (+28,2%), на счетах юрлиц — 2,23 млрд BYN (+6,3%).

Остатки на счетах населения — это не переведенные с карточек в наличную форму зарплаты, пенсии, пособия и стипендии.