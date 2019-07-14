Зеленский посетил админграницу с Крымом 11 14.07.2019, 9:04

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Это стало первым визитом президента Украины с 2014 года.

Владимир Зеленский в ходе поездки в Херсонскую область посетил контрольно-пропускной пункт на границе с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда „Чонгар“ на временной административной границе с Автономной Республикой Крым. Это первый визит Главы государства на административную границу с оккупированным Крымом с 2014 года», — говорится в сообщении.

Зеленский ознакомился с инфраструктурой КПВВ и условиями, в которых люди проходят контроль для пересечения границы. Он также пообщался с людьми, направлявшимися в сторону Крыма, и жителями соседних с КПВВ «Чонгар» районов.

Позже на совещании с участием новоназначенного главы Херсонской области Зеленский дал указание до 20 декабря создать на пропускных пунктах всю необходимую инфраструктуру — сервисные центры с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг.

«Давайте в 20 числах декабря — этого будет достаточно. Если нет — новый глава области останется в прошлом. Это — честно», — заявил Владимир Зеленский. Он также пообещал выделить для этого необходимые средства.