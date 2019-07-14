БАТЭ легко разобрался с «Торпедо-БелАЗ», забив четыре мяча 1 14.07.2019, 9:13

Впереди – матч с польским «Пястом».

Чемпионат Беларуси по футболу подошел к своему экватору. 13 июля продолжился 15-й тур. Который в первый день подарил голевую феерию в Могилеве и Минске.

В соседском дерби БАТЭ без труда разделался с «Торпедо-БелАЗ». Отметим, что с первых минут у чемпиона играли четыре футболиста, которые ранее имели совсем немного игрового времени, сообщает tut.by.

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» — 4:1

Борисов. 13 июля. «Борисов-Арена».

Судьи: Д. Щербаков, А. Гусев, Д. Жук (все — Минск); А. Кургхели (Гомель), В. Шимусик (Осиповичи).

БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Риос, Виллюмссон, Стасевич (к), Волков, Туоминен (Мукам, 78), Милич (Скавыш, 70), Симович.

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Премудров, Мышенко (Соловей, 65), Букорац, Хачатурян (к), Левицкий (Бегунов, 19), Климович, Щербо, Кузьменок, Горбачик (Юсов, 46), Обрадович.

Голы: 1:0 — Милич (2). 2:0 — Драгун (11). 2:1 — Симович (77, автогол). 3:1 — Стасевич (79). 4:1 — Скавыш (94).

Предупреждения: Виллюмссон (39), Букорац (62).

Накануне белорусские клубы стартовали в еврокубках. У БАТЭ вышло не очень хорошо. Ничья с «Пястом», травма у Егора Филипенко, которая не позволит ему играть в ближайшие месяцы. Радует, что достаточно уверенно сыграл вратарь Антон Чичкан, его вины в пропущенном мяче от поляков точно нет.

Неудачно стартовали в Лиге Европы минское «Динамо» и «Витебск». Столичный клуб только в концовке вырвал ничью в Латвии в матче против «Лиепае», а «северяне» пропустили два безответных мяча от финского КуПСа.

У «Шахтера» получилось чуть лучше, если можно считать успехом скромную победу в Солигорске над мальтийским «Хиберниансом» со счетом 1:0.

Второй серьезный экзамен для столичного «Динамо». Теперь на выезде в Бресте!

Молодежь Сергея Гуренко в прошлом туре у себя на поле проиграла БАТЭ. Пожалуй, без шансов. Что могут минчане после автобусных переездов противопоставить команде Марцела Лички, кроме самоотверженности?

Брестчане специально под дерби сделали атмосферное видео. Сама игра будет посвящена белорусским традициям и культуре.