Видеофакт: В Пинске после наводнения ловят рыбу с тротуара

Видеофакт: В Пинске после наводнения ловят рыбу с тротуара2
- 14.07.2019, 9:40
- 5,958
Улицы в столице Полесья превратились в реки.
Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео последствий непогоды в Пинске, сообщает «Брестская газета».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Техника-амфибия в Пинске. Новые модели плавающих скутеров и автомобилей. ☔️️️ #rain #raining #rainyday #pouring #rainydays #water #clouds #cloudy #photooftheday #puddle #umbrella #instagood #gloomy #rainyweather #rainydayz #splash #downpour #instarain #sky #moment #amazing #instadaily #pinsk #belarus #sea #water