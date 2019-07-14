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Видеофакт: В Пинске после наводнения ловят рыбу с тротуара

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  • 14.07.2019, 9:40
  • 5,958

Улицы в столице Полесья превратились в реки.

Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео последствий непогоды в Пинске, сообщает «Брестская газета».

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#озеро на брестской

Публикация от Сергей (@sergey_melnik3333)


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