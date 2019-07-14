«Устройство дороги вынуждает нас прыгать из полосы в полосу» 4 14.07.2019, 10:30

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Фото: onliner.by

Белорусские автомобилисты – обособеностях национального вождения.

Одним из показателей качества организации дорожного движения в экспертной среде считается среднее количество перестроений в городе. Почему это важно? Любое перемещение в соседний ряд воспринимается как возмущение для потока, поскольку вынуждает других водителей маневрировать и тормозить. Нередко это приводило к серьезным ДТП, пишет onliner.by.

Во время очередного «Разбора...» журналисты проехали по двум минским магистралям, поставив перед собой задачу совершить минимальное количество перестроений. Что из этого вышло?

«Чувствую себя обманутым: ехал в среднем ряду, а оказался в крайнем левом»

Мы решили, что показательно будет проехаться по магистрали, ведущей через весь город (например, по улицам Немига и Богдановича), совершив как можно меньше перестроений. На наш взгляд, минимизация числа таких маневров благоприятно сказывается на дорожной обстановке.

Большинство ДТП в городе так или иначе связаны с перестроениями. Кто-то не заметил автомобиль при одновременном маневрировании, кто-то вынудил других резко тормозить, и случился «паровозик».

— С одной стороны, необоснованные перестроения запрещены по ПДД. С другой — организация дорожного движения порой устроена так, что ты вынужден прыгать из ряда в ряд, — обращает внимание на явное противоречие Юрий Краснов.

«При движении перестраиваться на другую полосу движения можно только перед обгоном, опережением, объездом препятствия, поворотом налево или направо, разворотом либо остановкой» (пункт 79 ПДД).

Ведущий рубрики приводит пример того, как еще недавно была устроена организация дорожного движения в Минске: «Получался эффект горлышка: автомобили ехали равномерно распределившись по полосам, а при подъезде к перекрестку большинство начинало перестраиваться в средний ряд, поскольку с крайних полос были разрешены только повороты направо и налево соответственно».

Справедливости ради надо заметить, что в Минске такие ситуации встречаются все реже и реже. Но в недалеком прошлом это было обычным делом. Площадь проезжей части использовалась нерационально, две полосы и более «выключались» из движения из-за непопулярных маневров. В условиях растущей автомобилизации неэффективность такой схемы стала очевидной.

Фото: onliner.by

— Условия стали менять с помощью разметки, в результате ряды получили «искривления». Не велика беда, но кое-где новая краска наслаивается на старую и при определенных условиях водитель может не разобраться, — говорит Юрий Краснов, подъезжая к пересечению ул. Немиги и пр. Победителей.

Это хороший пример. Левый ряд «заперт» для поворота и разворота, а средняя полоса смещается, становясь крайней левой.

— Я чувствую себя обманутым, — утрирует ведущий «Разборов...». — Мы двигались в среднем ряду, а оказались в крайнем левом. Что за чудеса? А ведь в какой-то момент я неминуемо упрусь в полосу, откуда разрешен только поворот налево / разворот, и я даже знаю, где это произойдет.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Так, например, организовано движение на пр. Независимости (на участке от пл. Калинина до ул. Толбухина). Хочешь — не хочешь, а перестраиваться приходится.

Фото: onliner.by

Пример пустого маневра, без которого почему-то обойтись не удалось. Подчеркнем, так вынуждены действовать сотни и тысячи водителей каждый день. Это влечет огромное число тех самых возмущений, которых так старательно избегают на Западе.

Фото: onliner.by

«Иногда ПДД сами вынуждают перестраиваться»

Оказавшись в крайнем левом ряду, вспоминаем, что при некоторых обстоятельствах движение там может быть запрещено. И это очередной случай, когда провоцируются лишние перестроения.

— Сейчас полосы равномерно заняты автомобилями, но если бы дорога была пустая, то по ПДД в крайней левой полосе можно было бы находиться только для поворота налево или разворота, — напоминает ведущий рубрики. — А значит, водителю снова нужно менять ряд? Но постойте, вы же сами меня туда отправили...

«При трех и более полосах движения в данном направлении занимать крайнюю левую полосу движения разрешается только тогда, когда заняты другие полосы движения, либо для опережения, объезда препятствия, поворота налево или разворота» (пункт 79.2 ПДД).

А вот то, о чем говорил Юрий Краснов: перед перекрестком с ул. Кульман мы неминуемо упираемся в поворот налево. Тут часто возникают конфликтные ситуации, когда кто-то на скорости начинает в последний момент перестраиваться в среднюю полосу. Торможения, недовольство, рост агрессии...

Фото: onliner.by

— В этот раз нам помогли и мы все же перестроились, — констатирует ведущий «Разборов...». — Но опять-таки мы оказываемся в крайнем левом ряду. Некоторые водители предпочитают проезжать пл. Бангалор (при движении прямо) по средней полосе. Это гарантия, что тебя не подрежут те, кто по какой-то причине до сих пор не разобрался в новых условиях. Значит, снова перестраиваться? Не будем, поскольку сами поставили цель совершить минимум маневров.

Однако через квартал снова оказываемся в ситуации вынужденного перестроения: после перекрестка Богдановича — Некрасова крайний левый ряд заканчивается полосой только для разворота.

А вот и неожиданность! В среднем ряду стоит машина с включенной «аварийкой». Это еще один фактор, который вынуждает сменить полосу. Отметим, это третий маневр не по нашему желанию.

Фото: onliner.by

Остальной участок ул. Богдановича не представляет интереса. Кроме разве что перекрестка с ул. Олешева, где из крайнего левого ряда разрешен в том числе поворот налево. Если кто-то решит выполнить этот маневр, то прямолинейному движению придется либо объезжать, либо ждать. Очередное недоразумение.

Фото: onliner.by

Метания по полосам — следствие рефлекторной привычки

Три перестроения для такого продолжительного участка дороги, наверное, не кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Хотя мы ни разу по собственной воле не хотели менять полосу. Тем не менее решаем повторить эксперимент, но на соседней магистрали — Логойский тракт, ул. Я. Коласа.

— Я по привычке сразу перестроился в средний ряд, — вдруг замечает Юрий Краснов. — Это уже становится рефлексом. Ведь справа ливневки, ямы, колеи от общественного транспорта. Но давайте следовать условиям эксперимента. Представим, что я этого не знаю и все же двигаюсь по крайней правой полосе.

Практически сразу организация дорожного движения намекает, что стратегия неверная. Перед перекрестком с ул. Кольцова оказываемся в неудобном положении. На пересечении установлен светофор с дополнительной секцией. И хотя с этого ряда разрешено движение прямо, задние водители могут начать нервничать, сигналить, требовать освободить дорогу.

«Негласное правило говорит: по возможности не занимай этот ряд», — напоминает ведущий «Разборов...».

Фото: onliner.by

А через сотню метров терпение водителя лопается окончательно:

— Ехать по правому ряду совсем не хочется. То ливневки ниже уровня асфальта, то припаркованные автомобили уголком высовываются на проезжую часть. Это тоже считать вынужденным перестроением?

Фото: onliner.by

Периодически замечаем, как перестраиваются другие водители, и гадаем об их мотивах. Так, Hyundai уперся в поворачивающих налево, Range Rover надо было повернуть направо, Citroen с витебскими номерами начал метаться — вероятно, потому, что не знает особенностей. Обычное дело...

— Сначала водитель совершает перестроение осознанно, — у ведущего рубрики такое объяснение массовым перестроениям. — Но, как и в любой деятельности, постепенно вырабатываются привычки, рефлексы.

«В результате водители начинают перестраиваться когда надо и когда не надо. Неудивительно, что минский трафик напоминает броуновское движение. Водители мечутся из полосы в полосу, причем часто совершают маневры рефлекторно, выискивая более быстрый ряд»

Фото: onliner.by

Дилемма возникает на ул. Я. Коласа: по какому ряду ехать? Типичная проблема двухполосной дороги.

Справа поедешь — в припаркованные автомобили или общественный транспорт упрешься, слева поедешь — в поворачивающих налево / разворачивающихся упрешься.

— Какой вариант ни предпочтешь, все равно где-то будешь вынужден перестроиться, — считает Юрий Краснов. — Вопрос исключительно в количестве маневров. Либо будешь спокойно ехать до первого серьезного препятствия, либо будешь постоянно прыгать, выискивая более быструю полосу. Все больше водителей выбирают второй способ, и это прискорбно.

Перед перекрестком с Сурганова ведется ремонт. Еще одна характерная черта наших дорог, и опять перестроение...

— Уже сам факт включенного перед тобой поворотника провоцирует некоторых на шашечки, — замечает ведущий «Разборов...». — Водители на автомате начинают совершать перестроение, и остановить этот процесс не так уж просто.

Фото: onliner.by

— Надо признать, что в нашем городе невозможно не перестраиваться, даже если просто едешь прямо, — подытоживает выпуск Юрий Краснов. — Водителю постоянно приходится отслеживать ситуацию, помнить об особенностях организации дорожного движения, менять ряд. Зачастую именно инфраструктура вынуждает нас перестраиваться! В итоге вырабатываются рефлекторные реакции, и автомобилисты маневрируют когда надо и когда не надо.