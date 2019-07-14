Князья под знаком Кентавра: как Семен Гольшанский укрепил южные рубежи ВКЛ 14.07.2019, 10:44

Герб рода Гольшанских

Дочь князя была женой легендарного гетмана Константина Острожского.

Семен Юрьевич Гольшанский родился приблизительно в 1445 году в княжеской семье, его отцом был Юрий Семенович Гольшанскогий. О детстве и образовании Семена Юрьевича мало что известно. Его отец умер в 1457 году и к нему по наследству перешло Степанское княжество, пишет vklby.com.

Следующим его приобретением стало Дубровитское княжество, перешедшее ему в 1481 году после казни его старшего брата Ивана Юрьевича Гольшанского. Его брат был казнен за заговор против Великого князя Литовского и короля польского Казимира Ягайловича. Он намеривался вместе со своими сторонниками Михаилом Олельковичем и князем Бельским убить Казимира на свадьбе последнего.

Однако, заговор был раскрыт и Ивана Юрьевича Гольшанского с Михаилом Олельковичем казнили (что для ВКЛ было весьма редким случаем), а Бельский сбежал в Московское княжество и присягнул Ивану III. Так как Семен Юрьевич после казни брата, не попал ни под какие гонения как близкий родственник заговорщика, можно предположить, что он в заговоре не участвовал, либо это он выдал заговорщиков. На это косвенно говорит то, что после раскрытия заговора ему достались земли брата и он никак не преследовался Казимиром, а на оборот в дальнейшем получил новы владения и должности.

В 1490 году Семен Юрьевич Гольшанский получил должность старосты луцкого. Затем, женившись на княжне Анастасии Семеновне Збаражской, он получил владения на Волыни. Помимо этого, так же владел северной частью Глусской волости. От брака с Анастасией Семеновной Збаражской у Семена Юрьевича было трое детей, сын Лев умерший во младенчестве и две дочери, Анастасия и Татьяна. Его младшая дочь Татьяна в 1509 году вышла замуж за великого гетмана литовского Константина Ивановича Острожского.

В 1494 году Гольшанского назначают маршалком Волынским, а в 1500 году он становится великим гетманом литовским, правда всего на один год. Но можно сказать, что эту должность главного военачальника он получил заслуженно, так как отличился в боях с крымскими татарами, которые постоянно делали набеги на литовские земли. Умер Семен Юрьевич Гольшанский в 1505 году.