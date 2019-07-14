Над минским микрорайоном Красный Бор заметили НЛО 8 14.07.2019, 11:00

3,424

Что это было?

Прошлой ночью читатель onliner.by Дмитрий снял странное явление над Красным Бором: некие светящиеся объекты. Хотя вроде бы никто не вправе безнаказанно светиться в небе над Минском!..

Как известно, международное уфологическое сообщество ставит четкие и однозначные требования к съемке: она должна быть вертикальной, максимально низкого качества, ничего не должно быть понятно.

«В противном случае вас обвинят в фотошопе и сожгут на костре. Этот стандарт соблюден. Теперь наша задача — догадаться, что это могло быть. Ждем ваших теорий», - пишет издание.