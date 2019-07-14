Дональд Туск: Говорю Грузия – подразумеваю свобода 14.07.2019, 11:15

Президент Европейского совета выступил в Батуми.

Президент Европейского совета Дональд Туск 11 июля открыл 16-ю международную конференцию в Батуми, посвященную 10-летию «Восточного партнерства». В своем вступительном слове Туск заявил, что «Восточное партнерство» «было создано и всегда было мирной инициативой, которая не направлена против кого-либо», пишет грузинское издание Civil (перевод – inosmi.ru).

«Когда мы смотрим на первые десять лет «Восточного партнерства», становится очевидным, что благодаря ему и с его помощью наши отношения стали более глубокими, более структурированными и предсказуемыми», — заявил он.

«Восточное партнерство» было создано в 2009 году для поддержки политической ассоциации и экономической интеграции между Евросоюзом и шестью странами-партнерами Восточной Европы (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина).

Туск вспомнил слова грузинского поэта-классика Важа-Пшавела, которые он произнес на грузинском языке: «Каждый настоящий патриот является космополитом, так же как и каждый разумный космополит является патриотом».

«Я верю, что путем нашего сближения и содействия пониманию между нами, «Восточное партнерство» помогло противостоять этим негативным тенденциям», — заявил Туск.

Говоря о Грузии, «как об одной из тех стран, которую болезненно коснулись серьезные вызовы безопасности», Туск заявил, что, «хотя «Восточное партнерство» и не является механизмом урегулирования конфликтов, оно представляет собой единство ценностей и принципов и поэтому стремится поддерживать стабильность в регионе и а также поддерживать возможности ваших стран, чтобы справиться с давлением».

«Есть много вопросов о будущем «Восточного партнерства», и ваше будущее членство в ЕС не является единственным… Многие в Европе сомневаются в дальнейшем расширении. У меня нет таких сомнений», — заявил Туск.

Затем он отметил, что «такие процессы не происходят спонтанно, или в соответствии с одним планом», они осуществляются посредством конкретных достижений.

«Ясно одно: мы должны оставаться всеобъемлющей инициативой, которая подразумевает укрепление отношений между ЕС и шестью странами-партнерами, когда каждому партнеру мы должны предлагать дифференцированный подход в соответствии с их устремлениями и возможностями», — добавил он.

По словам Туска, после конференции высокого уровня, посвященной 10-й годовщине Восточного партнерства, которая состоялась в Брюсселе в мае прошлого года, ЕС инициирует процесс консультаций о будущем «Восточного партнерства», во время которого надеется на активное участие и контрибуцию не только государств-членов ЕС и Восточного партнерства, но и гражданского общества и бизнес-компаний.

Дональд Туск заявил, что «Грузия является не только важным партнером для ЕС». «Когда я говорю Грузия, подразумеваю Свободу! Когда я говорю Грузия, подразумеваю Гордость! Когда я говорю Грузия, подразумеваю Мужественность!.. Искренне призываю вас: «не позволяйте себе разделиться. Только в случае единства сможете уцелеть, так же как и вся Европа», — добавил Туск.

В рамках визита в Грузию Дональд Туск встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Мамукой Бахтадзе, председателем правящей партии Бидзиной Иванишвили и лидерами оппозиции.

В 16-й Международной конференции в Батуми, которая проходит 11-12 июля, участвуют высокопоставленные чиновники Европейского Союза и шести стран-партнеров, а также представители научных кругов, неправительственного сектора и бизнеса, среди них — министры иностранных дел Армении, Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши и Швеции.

На конференции уже выступили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, председатель Парламента Арчил Талаквадзе и министр иностранных дел Давид Залкалиани.