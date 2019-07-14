Тропический шторм «Барри» вызвал наводнения и водяные смерчи 14.07.2019, 12:39

Президент США Дональд Трамп принял меры на федеральном уровне.

Ураган "Барри" ослаб до тропического шторма, когда в субботу достиг Луизианы, скорость ветра снизилась до 96 км/ч. Власти штата ранее предупреждали о потенциально опасных для жизни наводнениях. Президент США Дональд Трамп объявил в штате чрезвычайное положение, сообщает ВВС.

Шторм движется на северо-запад со скоростью примерно 13 км/ч, на Луизиану обрушились проливные дожди.

Тысячи людей были эвакуированы из районов, наиболее подверженных риску наводнений, другим жителям было предписано искать убежище на месте.

Тысячи людей были эвакуированы из зоны риска

Национальный центр ураганов ранее сообщил, что "Барри" достиг силы урагана, став первым ураганом в Атлантике в этом году. В воскресенье ожидается дальнейшее ослабление шторма, по мере того как он будет продвигаться вглубь страны.

"Барри" бушует в Мексиканском заливе последние несколько дней - он стал первым ураганом в Атлантике в 2019 году. Сейчас скорость ветра внутри урагана достигала 120 км/ч.

Ожидалось, что больше всего от стихии пострадает Новый Орлеан, где уже начались ливни и поднялся штормовой ветер.

Национальная метеорологическая служба США предупреждала, что именно при "медленном" урагане наводнения представляют наибольшую опасность, так как, перемещаясь с малой скоростью, шторм подолгу остается в одном районе, сея разрушения.

Если верить прогнозам, штат ожидают 25-50 см осадков при том, что уровень воды в реке Миссисипи уже сейчас приближается к наводнению.

Водяной смерч наблюдали на озере Пончартрейн на юго-востоке штата Луизиана

Указ президента Трампа о ЧП позволяет мобилизовать федеральные ресурсы в случае чрезвычайной ситуации.

Мэтт Макграф, корреспондент Би-би-си по вопросам окружающей среды:

"Хотя шторм "Барри" не связан напрямую с изменениями климата, глобальное потепление приводит к тому, что последствия подобных явлений становятся более тяжелыми.

Температура воздуха растет последние десятилетия, при этом растет и его способность удерживать влагу, в результате чего тропический шторм сопровождается большим количеством осадков.

В результате глобального потепления такие штормы становятся более медленными. За последние семь десятилетий ураганы, подобные "Барри", в Северной Америке снизили скорость своего передвижения по суше на 20-30%.

Это произошло, например, с ураганом "Харви" в 2017 году, когда его сила снизилась до категории тропического шторма.

Затем он несколько дней бушевал в районе Хьюстона, став причиной аномального уровня осадков, вызвав многочисленные человеческие жертвы и огромные разрушения.

Уровень моря также повышается в результате глобального потепления, и если ветер дует в направлении берега, это повышает вероятность наводнений".

Как Луизиана готовилась к стихии

Было принято решение об эвакуации жителей некоторых районов, расположенных в низине.

Жителей предупредили о необходимости принять меры и приготовиться - запастись водой и провизией, другими предметами первой необходимости.

Президент Трамп распорядился в случае необходимости предоставить ресурсы Агентства по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи районам, оказавшимся в зоне бедствия.

To everyone on the Gulf Coast: As you make preparations to protect your homes & loved ones from flooding & the coming storm, it is imperative that you heed the directions of @FEMA, State & Local Officials. We are working closely w/ them. Please be prepared, be careful, & be SAFE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2019

В "Твиттере" он опубликовал запись о том, что налажено взаимодействие чиновников на местном и национальном уровнях, и призвал жителей подготовиться к встрече с ураганом.

Национальная метеорологическая служба сообщила в пятницу утром, что уровень воды в Миссисипи достиг пятиметровой отметки и может подняться до 5,7 м.

Представители корпуса армейских инженеров США заявляют, что системы защиты Нового Орлеана от наводнения готовы справиться с повышением уровня воды до 7-7,5 метров.

Губернатор Джон Бел Эдвардс называл приближающийся шторм очень сильным и, сославшись на данные Национального центра изучения ураганов, предупредил о том, что "Барри" предоставляет опасность для жизни.

"Для значительной части Луизианы приближающийся шторм станет серьезным испытанием. Луизиане угрожают наводнением сразу три фактора: штормовые волны, разлив реки и ливни", - заявил он в четверг.

В субботу губернатор призывает жителей оставаться бдительными, так как синоптики ожидают, что опасные для жизни внезапные наводнения произойдут в разных частях юга Луизианы уже совсем скоро.

По словам мэра Ла Тойи Кантрелл, специальные насосы в Новом Орлеане работают в оптимальном режиме, но их может оказаться недостаточно.

Поэтому она призвала горожан очистить свои участки и улицы от садового и другого мусора, который может забить ливневые стоки и водосточные канавы.