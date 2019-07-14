«Трачу на себя тысячи две-три долларов в месяц» 2 14.07.2019, 12:48

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Фото: tut.by

Как белоруска в 21 год создала собственный бизнес.

«Слишком эмоциональная», «добилась всего за счет родителей», «не умеет мыслить логически» — девушки регулярно сталкиваются хотя бы с одним из этих стереотипов. Что уж говорить о тех, кто занимается бизнесом?

Журналисты tut.by встретились с 21-летней Камиллой Жибулей — основательницей агентства Popcorn Media и курсов «Мама, я SMMщик», — чтобы разрушить парочку стереотипов о бизнесе, возрасте и женщинах.

Как ты можешь открывать курсы, если тебе 21? Чему ты можешь научить людей?

— Те, кто так думает, не покупают мои курсы. Они идут к профессорам вузов или к тем, к кому больше доверия. Я учу работать на своих же клиентах. Говорю прямо: «Покажу, как устроен SMM, на примере своего агентства и клиентов. Если вам это не подходит, можете учиться в другом месте». Я много где училась (курсы, конференции, книги), общалась с ребятами из digital и постоянно практиковалась. Я в маркетинге пять лет, и у меня всегда были клиенты или офисная работа: могла проверять на практике, что из моих идей работает, а что — нет.

Фото: tut.by

На курсах по SMM и маркетингу часто учат абы как. Рассказывают, как нарисовать баннер в фотошопе, написать текст или открыть рекламный кабинет Facebook, а дальше что? Как с этим работать, чтобы был результат? SMM-щиков, которые могут вывести клиента на прибыль, работая последовательно, разбирают как горячие пирожки.

Общепит, товарка — с этими нишами работать легко. А если к тебе придет стоматология? Как ты будешь ее продвигать в соцсетях, чтобы количество клиентов увеличилось? Это уже сложнее, здесь нужен системный подход.

А как руководить людьми, которые старше тебя?

— Моему менеджеру 34 года. Надо у нее спросить, как я справляюсь.

— Как строится работа в агентстве?

— Некоторые задачи я выполняю сама — например, занимаюсь оптимизацией работы команды. Мы ушли от формата «несколько фрилансеров делают какие-то задачи, а менеджер пытается собрать это в кучу». Сняли офис — так проще работать. Каждый сотрудник генерирует идеи для клиента, а потом принимается коллективное решение. Иногда я страхую сотрудников по каким-то клиентским задачам: в агентстве я могу заменить любого, кроме дизайнера и фотографа. А еще ни у кого в команде нет экспертизы по выстраиванию личных брендов, поэтому такие проекты я беру на себя.

— За кем то самое, последнее решение?

— За мной и проектным менеджером. Сотрудники это знают. Да, они могут негативно к этому отнестись и высказаться, но все равно выполнят задачу.

Фото: tut.by

Самое главное в задаче — правильно ее поставить. У мужчин-руководителей тоже есть такая частая проблема, это и от возраста не особо зависит. Отправить «голосовуху» в Телеграме — еще не значит поставить задачу: сотрудник послушает и половину упустит.

ТЗ должно быть четким. Мы используем разные сервисы-органайзеры: задачи прописаны и дублируются на почту, и ни у кого нет никаких претензий. В письменном виде все фиксируется: и дедлайн, и требования — всегда можно к этому вернуться.

Девушки не могут руководить бизнесом, потому что они слишком эмоциональные!

— Я не заметила такого. Наверное, у нас эмоциональная только сториз-мейкер, а остальные девочки спокойные.

Это очень зависит от должности. Дизайнеру, например, сложно распсиховаться: она не работает с клиентами, а просто сидит и рисует.

Хотя однажды у меня была странная история с девушкой, которая делала мне сайт. Работа мне не понравилась, а дизайнер просто сказала: «Да, я такая плохая, все, до свидания!». Ну бывает со всеми. С парнями-верстальщиками и программистами у меня тоже были конфликты, тут дело не в поле.

Все прекрасно понимают, что это работа, это клиенты. Ты сейчас на эмоциях совершишь ошибку — и будешь потом жалеть.

— Неужели у тебя никогда не бывало такого, что шла поплакать в туалете от того, как все бесит?

— Конечно, бывало. Иногда и клиента хочется послать — просьбы непонятные, требования… Но надо объективно взвешивать, в первую очередь с финансовой точки зрения, можешь ты попрощаться с этим клиентом или нет. Даже если он выносит тебе мозг.

Почему раньше писали, что инстаграм-блог — это твой бизнес? Это же не так

— Прямого дохода от блога у меня нет. Для меня это способ коммуникации с аудиторией и привлечения клиентов на курсы и в агентство. Да, у моего аккаунта есть бюджет, финансовый план, затраты на свою рекламу, ассистентка, которая мне помогает, контент-план… Но дохода нет. Это, скорее, проект, а не бизнес.

Вообще, мужчины очень плохо реагируют на мой блог. От них я получаю много негатива: «ты инфоцыганша», «ничего не понимаешь, на самом деле у тебя есть папка, ну или мамка»… После знакомства с блогом на курсы ко мне в основном записываются девочки, которые потом становятся частью команды. Думаю, я для них своеобразный мотиватор.

Забавно, что некоторые парни приходят на собеседование и иногда сразу начинают претендовать на долю в бизнесе. Для меня это непонятный момент: откуда такие амбиции? Или они считают, что я глупая девушка, которую можно нагреть?

Фото: tut.by

Про Тиндер я уже ничего не говорю: там вообще слово «бизнес» табу — это страшно! Раньше я писала в профиле, что у меня есть бизнес, потом перестала — стала на встречах лично говорить про агентство, про школу… Просто чтобы увидеть реакцию! Выглядит это типа: «Э-э-э…» — и все, у парней как будто черный экран. Теперь говорю, что я студентка журфака. В целом я же не вру.

— Почему, по твоему мнению, мужчины так реагируют?

— Большая закомплексованность и неуверенность в себе. И все. Это бьет по самолюбию: «Как баба может сама хорошо зарабатывать? Как такое вообще возможно?». Подобные мысли возникают от стереотипов, что все девочки не умеют анализировать, планировать и действуют только на эмоциях.

— «Хорошо зарабатывать» — это сколько?

— Не могу сказать, какой процент дохода я трачу на себя. В один месяц могу поехать отдыхать в Рим и потратить много, а в другой — остаться в Минске и работать, ничего не расходуя. Основной доход идет с курсов: могу потратить на себя за месяц десять тысяч долларов и не особо переживать. Взять и потратить — машину, например, купить. Но мне это не надо. Деньги просто хранятся на счету: лучше я их пущу в бизнес, к тому же есть планы и по офлайновым проектам. А так я обычно трачу на спорт, квартиру, еду — ну тысячи две-три долларов в месяц.

Кстати, да: откуда изначально были деньги на агентство? Тебе его родители подарили?

— Все началось еще с инстаграма: ко мне приходили люди и просили «продать какую-нибудь консультацию по SMM». Так заработались деньги на открытие агентства: сайт обошелся примерно в 1000 рублей, реклама в инстаграме — еще в 400−600 рублей. Также были траты на оклад первым сотрудникам (еще 1200 рублей примерно), софт для работы рублей за 100 где-то. Плюс открытие ИП. Но я никогда не вкладывала все деньги до копейки. Всегда была минимальная «подушка безопасности», и всегда были клиенты. Если что-то случится, все равно будут люди, которые захотят со мной работать.

Сейчас я, конечно, все еще вкладываю деньги в бизнес. Насколько много? Это относительное понятие. По сравнению с Уорреном Баффетом — мало. Но затраты есть постоянно: офис, маркетинг…

Конечно, все равно страшно. Как и всем предпринимателям: что выйдет новый закон, что поднимут налоги, что придет проверка, что реклама не взлетит, что клиенты и сотрудники уйдут… Но это нормально. Ты или живешь с этим страхом, или не ведешь бизнес. Иди в офис, где понятные задачи, стабильный график и зарплата. Предприниматели — это те, кто осознанно выбирает состояние неопределенности и живет в нем. Им комфортно, им прикольно!

Папе, кстати, до сих пор сложно понять, чем занимаюсь я и мои сотрудники. Маме проще: она активный пользователь инстаграма. Но они оба меня поддерживают и хорошо относятся к моему делу, хотя к этой сфере отношения не имеют. Отец сейчас нигде не работает, мама — продавец сумок в брендовом магазине. В нюансы они, правда, не вникают: не вижу смысла объяснять отцу, что такое таргетированная реклама. Хорошо, что у меня есть курсы — что такое «образование онлайн» им вполне понятно.

Если твой бизнес успешный, зачем ты тогда еще учишься в университете?

— Я учусь на «заочке», и меня это никак не напрягает: три недели за полгода я могу посвятить университету. Я особо ничего не готовлю, прихожу и сдаю зачеты, многие преподы меня знают — нам просто интересно поговорить. И с одногруппниками прикольно пообщаться — узнать, кто чем занимается. Сейчас я окончила 4-й курс, меня перевели на 5-й.

Фото: tut.by

Я не хотела бросать вуз, потому что планирую учиться в европейской магистратуре. А уходить из универа на втором-третьем курсе, чтобы поступить в Европу и там начать с нуля, потратив еще три года… Не хочу просто терять время.

— Зачем тебе магистратура в Европе?

— Например, чтобы получить студенческую визу. А потом можно подаваться на ВНЖ в Европе. Лишним не будет.

Женщинам проще вести бизнес: можно прикинуться «котиком» — и всё

— По этому поводу ничего не могу ответить. У меня же есть инстаграм — и люди видят, какая я на самом деле: ругаюсь матом, обсуждаю клиентов, говорю, что в агентстве дорого. Методика продаж у нас вообще жесткая: «Не нравится? Идите на фиг».

Мы не прикидываемся милыми котиками, у нас на сайте будут зубастые динозавры нарисованы. Я не люблю, когда люди врут друг другу, скрывают что-то, притворяются… Это заведомо провальная форма работы для меня.

И пусть история с динозаврами на сайте звучит прикольно, добавлю: бизнес — это трудно. Советовать становиться бизнесменом я не буду — это не для всех. Но дико увлекательно — это правда.