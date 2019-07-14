«Лошарик» добрался до Москвы Алексей Рощин

14.07.2019, 13:11

Иллюстрационное фото

Сигнал, который в России не заметили.

Ездил за город, прикоснулся там к народной жизни, без бесовского интернета. В частности, сильнейший пожар на Северной ТЭЦ Москвы, что возле Мытищ, наблюдал почти что с момента возгорания по телевизору. Кадры, признаться, впечатляли неимоверно, казались каким-то приветом от "старого Голливуда", с тогдашними яростными, но довольно неправдоподобными спецэффектами. Ну как было поверить, что такая грандиозная стена огня до небес, с натуральными протуберанцами, имела место на самом деле, причем ВОТ СЕЙЧАС!

Вы видели?! Высота огня - 50 м (выше советской 22-этажки!), площадь возгорания - 1000 кв.м, потушить не могли 4 часа.... И всё - неподалеку от МКАДа, под угрозой оказалось электроснабжение миллиона жителей Севера Москвы и Подмосковья. Честно говоря, предвкушал, что по возвращении прочту массу материалов в СМИ, телеграм-каналах и в блогах, посвященных этому пожару. Это ж должна быть тема номер один!

И я как всегда ошибся. Везде пожару внимания уделили столько же, как если бы он бушевал где-нибудь в Новой Зеландии. То есть почти нисколько. Подумаешь, пожар! Видимо, сочли, что раз жертв почти нет (только один погибший) - то и говорить не о чем.

Крайне странная позиция. Я вот пожар ВИДЕЛ - и поэтому просто так поверить, что это "ерунда", не могу при всем желании. Рассмотрим аргументы тех, кто говорит, что беспокоиться не о чем:

1. Пожар произошел не на самой ТЭЦ, а "всего лишь" на станции высокого давления - которая подает на ТЭЦ основное топливо (газ).

2. Никаких параллелей с пожаром на подстанции Чагино в 2005 г. Да, тогда в результате на сутки пропала электроэнергия почти на всем Востоке Москвы - не ходили лифты, пропала вода в кранах, не работали светофоры, даже метро перестало ходить; всего пострадало около 2 млн. жителей Москвы. Но сейчас-то - совсем другое дело! Да, в Мытищах на пару часов были перебои с электричеством, но все восстановлено, и вообще - вся московская энергия закольцована, нагрузку Северной возьмут на себя (уже взяли) другие ТЭЦ, опасаться нечего. И в самом деле - ни о каких перебоях после пожара в самой Москве ничего не слышно.

Аргументы убедительные, но полностью они не успокаивают. Во-первых: оно, конечно, хорошо, что горела всего лишь станция подачи газа. Но, с другой стороны - в любом случае ясно, что турбины на ТЭЦ без газа крутиться не будут, а значит - станция так и так работать не сможет. Значит, одно следствие имеем точно - ТЭЦ вышла из строя, как надолго - неизвестно.

И можно ли верить тем, кто говорит, что "выпадение" станции, обслуживавшей 1 млн. москвичей и все Мытищи, "может быть легко компенсировано"? Так ли легко? Больше верится, что отныне "московский энергетический контур" начнет работать с определенной перегрузкой, так как прочие ТЭЦ станут давать мощность "за себя и за того парня".

И тут возвращаемся к самому факту пожара. Нет ни малейших сомнений, что возгорание было воистину грандиозное (в научно-популярных фильмах в тех же красках обычно поверхность Солнца показывают). А его причина? Уже указали - "изношенность газопровода". Труба, в общем, прохудилась. И сразу - протуберанцы в полсотни метров высотой! Так где ж гарантия, что нечто подобное не произойдет и на других трубопроводах, подходящих к другим ТЭЦ? Там ведь прикол еще и в том, что сама Северная ТЭЦ - станция НОВАЯ, одна из последних, созданных издыхающим совком: ее запустили лишь в 1992 году! Фактически - одна из самых передовых ТЭЦ в стране - которая ТЭЦ почти перестала строить после Перестройки. И вот - даже на такой ТЭЦ (или около нее) - ИЗНОС. Не где-то в Тьмутаракани - в самоё Москве! Что ж тогда с остальными? Когда там рванет?

Фактически, с этим пожаром у москвичей снаряд разорвался почти у самого порога. Ползучий "износ инфраструктуры", о котором все привыкли болтать, кивая куда-то на "Россию-матушку", добрался уже непосредственно до МКАДа. Это не какая-то неведомая лодка с неведомыми (и засекреченными донельзя) подводниками в каком-то богом забытом то ли Баренцевом, то ли Белом море, словом, "где-то на там Севере". Северная ТЭЦ - это не на севере, это, почитай, в Москве.

Есть интерес? Нет интереса. Смелый у нас народ. До безрассудства.

Алексей Рощин

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