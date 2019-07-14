Помпео призвал все страны вместе противостоять режиму Мадуро 1 14.07.2019, 13:55

Майк Пoмпеo

Узурпатор должен быть привлечен к ответственности.

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал международное сообщество к объединению в борьбе с режимом Николасом Мадуро. Об этом он написал в Twitter, сообщает gordonua.com.

"Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщает, что силы безопасности режима Мадуро несут ответственность за гибель по меньшей мере 6800 человек за последние 18 месяцев. Это должно прекратиться. Мы призываем все страны вместе противостоять режиму Мадуро. Виновные в этом должны быть привлечены к ответственности", – сказано в твите.

.@UNHumanRights reports former Maduro regime security forces are responsible for the deaths of at least 6,800 people over past 18 months. This must stop. We call on all nations to stand together against the former Maduro regime. Those responsible must be held accountable. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 13, 2019

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Мадуро, который возглавляет страну с 2013 года и набрал больше всех голосов на выборах 2018 года, принес президентскую присягу. 15 января подконтрольный оппозиции парламент признал Мадуро узурпатором.

23 января глава парламента, оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия поддержала Мадуро. В Госдепартаменте США заявили, что Мадуро должен уйти в отставку.

В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном 4 июля, сообщается, что в Венесуэле с января 2018 года по май 2019 года во время операций спецназа были убиты тысячи граждан якобы за "сопротивление власти".