Белорус в Израиле: В 24 года зарабатываю до 3,5 тысяч долларов 6 14.07.2019, 13:59

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Фото: tut.by

Минчанин рассказал, к чему его привела любовь к путешествиям.

Белорус Роман Кравченко стал путешествовать еще в школе. Впервые самостоятельно выехал за границу в страны Скандинавии в возрасте 18 лет. Сейчас ему 24 года. Живет и работает в Израиле. В месяц получает 3500 долларов. Он рассказал, какие документы нужны, чтобы оформить рабочую визу, и как не попасть в руки нечестных работодателей, пишет tut.by.

Фото: tut.by

Роман объехал уже 19 стран мира. Полтора года назад решил отправиться в Израиль, чтобы познакомиться со страной, ее традициями и менталитетом. В этот раз парень решил заработать денег и оформил не туристическую, а рабочую визу. Всем, кто тоже планирует совместить приятное с полезным, он рекомендует заняться подготовкой документов заранее.

— Первоначально я и мои друзья не рассматривали Израиль как страну для заработка денег. Во-первых, документы на рабочую визу тщательно проверяются, и этот процесс небыстрый. У нас он занял около 2 месяцев. Нужно было предоставить бумагу, которая подтверждает отсутствие судимости, справку о прохождении медосмотра, заявление о взятии отпечатков пальцев, паспорт, фото и квитанцию об оплате пошлины. Работать по туристической визе в Израиле нельзя. Если на таможне поймут, что вы туда едете с этой целью, депортируют.

Фото: tut.by

Отправить назад, по словам Романа, могут, даже если у вас забронированы билеты в обратную сторону, номера в отелях на определенное количество дней и экскурсии. Беседа ведется от 10 минут до 8 часов, и если у сотрудника таможни возникают сомнения, он с легкостью может не пустить вас в страну. Зная это, Роман даже не стал пытаться въехать по туристической визе. Работу парень искал через биржу труда.

— В Израиле много вакансий, но, как я узнал позже, существуют нечестные работодатели. Они могут по несколько месяцев задерживать зарплату или вовсе ее не выплачивать, аргументируя это тем, что вы не отработали нужное количество часов. Однако они просто используют ваше незнание законов в свою пользу. Нужно быть бдительным. В Израиле очень популярна социальная сеть Facebook. Там существуют специальные группы, куда выкладываются фото и номера телефонов нечестных работодателей. Прежде чем куда-то идти, советую тщательно прошерстить интернет.

«Убирая кафе и пляж, я зарабатывал 8 долларов в час»

Для того чтобы куда-то устроиться, не нужен даже сертификат об образовании и наличие опыта, утверждает Роман. На собеседовании важно доказать, что ты компетентен и сможешь выполнять то, что требует работодатель. Там можно устроиться в строительную компанию, на автомойку, завод по производству продуктов питания, официантом в любой ресторан или на рецепцию в отель. Роман попал на работу в кафе.

— В Израиле две системы оплаты: почасовая и ставка. Те, кто работает по часам, имеют возможность брать так называемую переработку, она оплачивается выше, чем 100%, — 120−150%. Я работал и так, и так. Днем убирал кафе и зону у пляжа. Готовил площадку к открытию туристического сезона. Ночью подрабатывал на стадионе, убирал его после различных мероприятий. Существует еще такое время, как шаббат (начинается с заходом солнца в пятницу, заканчивается с заходом солнца в субботу). Если работать в этот период, то можно получить 150% оплаты сразу же. Убирая кафе и пляж, я зарабатывал 8 долларов в час, на стадионе мне платили 7,5 доллара.

Спустя время Роман стал искать что-то посерьезнее. Начал изучать вакансии на рынке труда и узнал, что одна американская компания, которая занимается производством телекоммуникационной аппаратуры, является лидером по разработке цифровых систем передачи данных, ищет сотрудника. Парень откликнулся на вакансию, и его пригласили на собеседование.

— Работодатель не потребовал диплом об окончании вуза, спросил, какими языками владею, и попросил выполнить тестовое задание. Мне нужно было по инструкции собрать систему передачи данных интернета и связи. В плане языков проблем не возникло, я хорошо знал английский, а иврит мог без проблем выучить, так как его постоянно слышал и кое-что понимал.

Роман прошел собеседование успешно. Он справился с тестовым заданием, так как понял, что оно ему по силам. В Беларуси парень получил специальность «техник-теплотехник».

Закончил Минский государственный энергетический колледж. Уже год и три месяца занимается сборкой и проверкой контроля качества оборудования, которое обеспечивает беспроводную передачу данных. По словам парня, это специальные герметичные ящики, которые устанавливаются на опоры вышек и зданий. В израильском филиале компании работают около 1000 сотрудников. В отделе есть люди, с которыми Роман общается на английском, есть и русские. Обсуждают чаще всего последние новости в стране и мире и рабочие моменты, новые технологии. В месяц парень зарабатывает от 2000 до 3500 долларов. Также работодатель оплачивает медицинскую страховку.

Фото: tut.by

— Конечно, расходы у всех разные, но я считаю, что это хорошая зарплата. Половину суммы я могу отложить или купить себе дорогостоящую вещь типа ноутбука, камеры или электровелосипеда. За жилье плачу 400 долларов, так как снимаю не один. А так оно тут стоит 1000. Это дорого. На продукты трачу около 300 долларов в месяц. Покупаю фрукты, овощи, рыбу, мясо и молочную продукцию. Еще 400−500 долларов уходит на себя и какие-то повседневные нужды. Это может быть одежда или покупка товаров для дома.

Рабочий день Ромы ненормирован и в зависимости от загруженности отдела может длиться от 8 до 10 часов. Однако любые переработки поощряются. Свободное время сотрудники компании проводят по-разному. Кто-то отправляется сразу домой, кто-то — в тренажерный зал, а потом еще в какой-нибудь ночной клуб. В компании также развита корпоративная культура. Для сотрудников организовываются выезды за город на шашлыки, может арендоваться целый спа-комплекс.

«Израильтяне очень громко разговаривают и везде торгуются»

— Русскоязычного населения в Израиле много. Это люди, которые переехали сюда в 90-х. Около трех миллионов человек, насколько я знаю. Работы здесь в то время не было, и они, можно сказать, строили страну. Местных от туристов отличить легко. Израильтяне очень громко разговаривают и везде торгуются. Даже если в магазине будет большая очередь, на кассе все равно может разразиться спор между покупателем и продавцом из-за стоимости товара. Это тут нормально. Приезжие, кстати, должны знать, что торговаться нужно всегда, еще неплохо при разговоре вставлять слова на иврите. В противном случае можно переплатить. О Беларуси в Израиле знают и очень хорошо относятся к ее жителям.

— В целом израильтяне живут хорошо. Однако я заметил, что многие берут кредиты, а потом их долго выплачивает. При приеме на работу одно из преимуществ здесь — наличие военного билета, причем как у мужчин, так и у женщин. В Израиле большое значение придается службе в армии. Как я уже говорил ранее, устроиться на работу тут легче, чем в Беларуси: не нужны трудовая книжка и сертификат об образовании. При необходимости работодатель сам отправит на обучение, главное, чтобы он увидел желание развиваться. Туристам работать нельзя, но я знаю людей, которые это делают нелегально. В Израиле можно заработать хорошие деньги. Большинство только по этой причине сюда и приезжает.

Фото: tut.by

Роман также сейчас откладывает средства, чтобы в дальнейшем продолжить путешествовать по миру. Говорит, что сидеть на одном месте — не для него.