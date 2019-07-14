«Мы здесь власть»: в Москве проходит массовая акция протеста (Видео, онлайн) 4 14.07.2019, 14:14

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Фото: svoboda.org

(Обновляется) Протестующие требуют допустить к выборам независимых кандидатов.

В Москве сегодня проходит акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу, которые состоятся 8 сентября. Российская оппозиция заявляет, что ее представителям отказывают в регистрации незаконно.

Напомним, что накануне Московский городской избирком отказал в регистрации всем кандидатам-самовыдвиженцам по 43 избирательному округ.

Радио Свобода проводит онлайн-трансляцию с акции протеста.

16:06

Акция продолжается у Мосгордизбиркома.

Фото: svoboda.org

Фото: svoboda.org

Фото: svoboda.org

Фото: svoboda.org

15.47

"Горбунов - выходи!", "Собянин - трус!", "мы здесь власть!" - такие лозунги звучат сейчас под окнами московской избирательной комиссии. Во главе протестующих три женщины - кандидаты от оппозиции Любовь Соболь, Юлия Галямина и Елена Русакова.

15:42

Протестующие подошли к зданию Мосгоризбиркома. Вход в него перекрыт сотрудниками полиции. Люди скандируют "регистрируй!".

15:27

Около мэрии и на другой стороне Тверской стоят порядка 600 человек. Полиция перекрыла подступы к Манежной площади. Омон числом до 150 человек идет от площади Революции в сторону Тверской.

15:18

Однако с тем, что акция на сегодня закончена, не согласна объявившая голодовку Любовь Соболь. Она призвала собравшихся (тех, кто ещё не разошёлся) пойти к зданию Мосгоризбиркома и потребовать встречи с главой комиссии Горбуновым, чтобы тот, в свою очередь, встретился со всеми независимыми кандидатами лично.

Мосгоризбирком находится в паре километров от мэрии, на улице Моховая. Около тысячи человек действительно отправились в ту сторону. Медленным шагом они идут по Тверской, скандируя "допускай!" и "за Любовь!"

15:17

Комментарии к происходящему.

15:08

Илья Яшин заявил собравшимся, что кандидатам нужно возвращаться в свои штабы, чтобы готовить "аргументированные" юридические жалобы на забракованные избирательными комиссиями подписи. При этом он отметил, что не хотел бы, чтобы люди просто разошлись, и поэтому предложил каждому напоследок "постучать в дверь мэрии". Кроме того, Яшин объявил о продолжении акции, призвав людей выйти на Трубную площадь в 19:00 завтра и послезавтра. Сегодняшняя акция фактически закончена - по крайней мере, её организаторами. Люди же выстроились в очередь, подходят к дверям мэрии и довольно деликатно стучат в них. Полиция пока не вмешивается в происходящее.

14:52

Протестующие подошли к зданию мэрии. Люди скандируют "допускай!". Одна из независимых кандидатов, Юлия Галямина, фактически объявила акцию бессрочной, призвав людей выходить к мэрии каждый день. До тех пор, пока оппозицию не допустят до выборов.

14:45

Идущие к мэрии скандируют "допускай!", "честные выборы!" и "Собянина в отставку!". При этом пока всё мирно. Люди идут по тротуару. Полиция не вмешивается, просто сопровождая протестующих.

14:30

14:27

Любовь Соболь заявила, что считает "заказчиком" недопуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму лично мэра Москвы Сергея Собянина. На площади уже несколько тысяч человек. Илья Яшин призвал всех идти к зданию мэрии на Тверской, "чтобы продолжить встречу там". Собравшиеся двинулись в ту сторону.

14:20

Константин Янкаускас, муниципальный депутат от района Зюзино, выступая перед протестующими заявил, что порвал предостережение от прокуратуры о недопустимости сегодняшней акции. "Мы будем выходить, если понадобится, каждый день, чтобы все независимые кандидаты были допущены к выборам", - сказал он. Между тем, людей на площади становится всё больше. Видимо, поздно просыпаются москвичи в выходной.

14.16

Телеграм-канал ''Протесты в мире'' сообщает, что на Пушкинской площади в Москве собрались уже около 1000 человек.

13:56

Корресподнент Радио Свобода Мумин Шакиров сообщает с Пушкинской - людей пока немного, вокруг площади и ближе к Белорусской стоят автозаки.

Фото: svoboda.org

Фото: svoboda.org

Фото: svoboda.org

13:44

Корреспондент Радио Свобода сообщает, что вокруг Пушкинской площади и Новопушкинского сквера уже стоят автозаки и дежурят сотрудники Росгвардии. Правда, пока их меньше, чем на предыдущей протестной акции в Москве - в поддержку журналиста Голунова.

Фото: svoboda.org

12:24

За два часа до начала акции о своём участии в ней в соответствующей группе в Фейсбуке объявили около двух с половиной тысяч человек. Ещё четыре с половиной тысячи заявили, что акция их "интересует".

10:46

В субботу Любовь Соболь, кандидат в Мосгордуму и юрист Фонда борьбы с коррупцией объявила голодовку, после того как городской избирком отказал в регистрации всем кандидатам-самовыдвиженцам по 43-му избирательному округу.

По словам Соболь, избирком счел недействительными почти 15% подписей в ее поддержку при допустимом браке в 10%. Это означает снятие Соболь с выборов в Мосгордуму, написала она в соцсетях.

10:39

В Москве сегодня проходит акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу, которые состоятся 8 сентября. Оппозиция заявляет, что ей отказывают в регистрации незаконно.

Акция в центре Москвы не согласована. Нескольким оппозиционным кандидатам в субботу вручили предостережения прокуратуры о недопустимости нарушения закона.

Власти считают встречу незаконной, поскольку уведомление о проведении массового мероприятия не подавалось. Кандидаты утверждают, что могут встречаться с избирателями и без уведомления. Всего во встрече намерены принять участие 17 кандидатов – сторонники Алексея Навального, Дмитрия Гудкова, партии "Яблоко".

Предостережения вручили, в частности, Любови Соболь и Константину Янкаускасу.