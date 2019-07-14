Тайна «Лошарика»: как на самом деле устроена секретная подлодка РФ 14.07.2019, 14:56

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Фото: AP

Опубликована новая инфографика.

Известный в узких кругах исследователь Военно-морского флота Х. Саттон (H.I. Sutton) опубликовал на своем сайте инфографику с предположительным внутренним устройством субмарины АС-31, известной как «Лошарик», сообщает naked-science.ru.

На ней хорошо видны основные конструктивные особенности лодки. Также работа теоретически позволяет проанализировать ее назначение (о стопроцентной достоверности представленных данных, впрочем, судить трудно).

Напомним, недавно субмарина АС-31 пережила катастрофу: в результате возникшего пожара погибли 14 моряков. Принято решение о восстановлении атомной подлодки.

Экипаж АС-31 — 25 человек. Водоизмещение субмарины составляет 2000 тонн. По неподтвержденным данным, лодка может достигать глубины 6000 метров. На Западе одной из задач для «Лошарика» считают «расширение территориальных притязаний».