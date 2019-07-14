Видеофакт: Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили группу убегающих боевиков на Донбассе
- 14.07.2019, 14:59
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Видео опубликовано из зоны ООС.
Украинские военные точным ударом уничтожили группу убегающих боевиков в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, сообщает apostrophe.ua.
Соответствующее видео опубликовано на странице "УКРОП - Программное обеспечение современного боя" в Facebook.
"Буммм… С 3-й минуты интересней", - говорится в подписи к видео.
"Их там нет", "Уже нет", "Четко", "Потерялись, но успели вовремя к сатане", "Как же красиво", "Ух ты", "Умерли уставшими", - комментируют видео в интернете.