закрыть
14 июля 2019, воскресенье, 16:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Видеофакт: Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили группу убегающих боевиков на Донбассе

  • 14.07.2019, 14:59
  • 2,991

Видео опубликовано из зоны ООС.

Украинские военные точным ударом уничтожили группу убегающих боевиков в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, сообщает apostrophe.ua.

Соответствующее видео опубликовано на странице "УКРОП - Программное обеспечение современного боя" в Facebook.

"Буммм… С 3-й минуты интересней", - говорится в подписи к видео.

"Их там нет", "Уже нет", "Четко", "Потерялись, но успели вовремя к сатане", "Как же красиво", "Ух ты", "Умерли уставшими", - комментируют видео в интернете.


популярное за неделю

Мнение

Неудобные вопросы к Лукашенко
Неудобные вопросы к Лукашенко Константин Скуратович
Страна с большого бодуна
Страна с большого бодуна Ирина Халип
Известны исходы парадов
Известны исходы парадов Виталий Портников
Футурошок
Футурошок Владислав Иноземцев