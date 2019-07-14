17-летний хоккеист из Новополоцка покоряет Канаду и мечтает попасть в НХЛ 14.07.2019, 15:11

Данила Паливко

Фото: vk.com

Талантливый белорус рассказал о планах на этот год.

С июня прошлого года журналисты особенно пристально следят за тем, как развивается карьера одного из самых талантливых воспитанников новополоцкого хоккея последних лет – Данилы Паливко.

Напомним, что в 16-летнем возрасте парня позвали играть в Канаду и теперь он готовится ко второму сезону в команде Летбридж Харрикейнс. Это юниорский клуб WHL – хоккейной лиги Западной Канады.

Накануне отъезда за океан после небольшого отпуска на родине новополоцкий сайт Город 214 поговорил с хоккеистом.

- С какими мыслями будешь возвращаться в Канаду? Уже можешь назвать эту страну вторым домом?

- Поеду только с положительными эмоциями, очень важный год для меня. Пока что не могу сказать, что Канада для меня второй дом, но уверен, что в этот год будет намного комфортнее. Уже знаю намного больше, чем тогда, когда улетал в прошлом году.

- Как обустроена там твоя жизнь: по-прежнему живешь в той же семье? Как проводишь свободное время?

- Да, по-прежнему буду жить в семье, которая меня приняла (это распространенная практика в Канаде, когда молодых игроков подселяют к местным семьям, которые не против приютить хоккеиста - прим. ред.). Обычно с утра уезжаю на тренировку и на ледовом провожу практически весь день, примерно в 16 часов возвращаюсь домой. Через час уже ужинаю вместе с семьей, потом обычно созваниваюсь с родителями и друзьями, читаю, иногда играю в видеоигры. В общем, могу найти себе занятие.

- После года в Канаде что ты считаешь главным достоинством этой страны, а что - недостатком?

- Главным достоинством считаю, наверное, то, что все люди здесь очень приветливые, буквально каждый может с тобой поздороваться, хотя даже не знаком с тобой. Недостатков даже не могу назвать. Возможно, у них тут немного не та еда, к которой я привык. Поэтому иногда хочется чего-то из нашей кухни.

- Опиши, если можешь, главные отличие в работе с молодыми игроками в Беларуси и в Канаде? На что больше делают упор у нас, а на что там?

- В принципе, работа на льду особо ничем не отличается от нашей, приблизительно одинаковые упражнения. Отличается подготовка перед сезоном. У нас в Беларуси, во время предсезонных сборов, особое внимание уделяют выносливости, физическим нагрузкам. Много бегают кроссы. В Канаде же игрок должен приехать в команду из отпуска уже более-менее готовым. Здесь нет такого количества бега, как у нас. Зато гораздо больше времени тратят на работу в тренажёрном зале.

- Как у твоей команды обстоят дела с болельщиками? На матчах бывают аншлаги? Вообще, чувствуется, что в городе знают игроков в лицо?

- С болельщиками в моем клубе проблем нету. Домашняя арена вмещает 5500 мест, на каждой игре присутствует 3500-4000 минимум. Бывает, что набирается поч пять с половиной тысяч. И довольно м го людей знают тебя в лицо. Во время сезона проходит немало мероприятий с болельщиками, различные автограф-сессии и так далее. И многие приходят туда каждый раз, и всегда называют тебя по имени и спрашивают, как тебе в Канаде или что-то подобное.

- Если смотреть со стороны, то прошлый год можно назвать удачным для тебя: сыграл больше 60 матчей за команду, со сборной неплохо выступил на чемпионате мира. А как сам оценишь сезон: что получилось, а что не очень?

- В принципе сезон можно назвать удачным, особенно если считать, что это был первый сезон за океаном. Конечно, хотелось набрать больше очков, чтобы помочь команде и больше заявить о себе (Данила набрал 15 очков - забросил две шайбы и 13 голевых передач - прим ред.). Всегда хочется большего.

Парня из вашей команды выбрали в топ-10 драфта НХЛ этого года (это своеобразная ярмарка талантов, куда мечтают попасть все молодые хоккеисты - прим. ред). А защитника из Беларуси выбрали во втором раунде. Держишь в уме, что и тебе нужно в этом году особенно быстро прогрессировать, чтобы попасть на драфт?

Рад за этих ребят, они заслужили этого. Понимаю, что это очень важный год, нужно сделать очень много, чтобы попасть на драфт. Но все только в моих руках, приложу максимум усилий для этого.

- В НХЛ эксперты любят сравнивать молодых проспектов с уже известными игроками. Кого из защитников, которые играют в НХЛ, ты больше всего напоминаешь по манере игры?

- Иногда говорят, что я немного похож на Здено Хару. Но мне не очень нравится это сравнение. Если брать тех, кто мне больше всех нравится, то это Эрик Карлссон из Сан Хосе. Очень нравится его манера игры и особенно то как он играет в атаке.

- Кстати, успеваешь следить за выступлениями «Химика»?

- Да, слежу, всегда просматриваю их результаты после каждой игры. Тем более, что несколько ребят, с которыми играл вместе, сейчас защищают цвета основной команды.

Сезон у Данилы начнется 20 сентября, но перед этим предстоит немало поработать, чтобы заслужить место в основном составе и, желательно, в первой паре защитников.