Рукастый ящер: ученые открыли динозавра с самым коротким именем 14.07.2019, 15:17

Эти доисторические животные лазали по деревьям и ловко планировали с ветки на ветку.

2015 году был описан первый вид оперенных динозавров с перепончатыми, словно у летучей мыши, крыльями. Их латинское наименование Yi qi стало одним из самых коротких в биологии, хотя название самого семейства скансориоптеригид кратким не назовешь, пишет popmech.ru.

А недавно в этом семействе случилось пополнение: на севере Китая обнаружены останки перепончатокрылого ящера Ambopteryx, к тому же прекрасно сохранившиеся. Среди них удалось выделить и фрагмент перепонки одного крыла, и тонкие кости пигостиля, к которому крепились длинные перья хвоста.

Ученые сравнивают амбоптерикса с «белкозавром» — скорее всего, эти мелкие ящеры лазали по деревьям и ловко планировали с ветки на ветку.