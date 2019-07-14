Путинолит 1 Дмитрий Гудков

14.07.2019, 15:21

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Дмитрий Гудков

Когда клоунада в РФ превратилась в шизофрению?

Историки, расследующие путинолит, столкнутся с вопросом: когда клоунада превратилась в шизофрению? Если на сцену выходит человек и говорит «асисяй», у нас ведь есть два варианта: он шутит или он всерьез.

Вот раньше «асисяй» в парламенте звучало смешно, накладной нос морщился от сдерживаемого смеха. Какой-нибудь Милонов или типовой сокол Жириновского ни разу не верили в собственные предложения перекрасить Кремль в зеленый цвет и замазать фаллос Аполлону на банкноте.

А теперь накладной нос прирос к лицу, отблескивает металлом, и «асисяй» звучит боевым кличем.

Свежий симптом: «временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета» обнаружила ведущиеся против России «моральные войны» и призвала «бить врага его же оружием».

Самонаводящаяся турель «Мораль»? Категорический императивный бомбардировщик? Святой дух на гусеничном ходу?

Почему из всех вариантов исторического пути мы выбрали придуманный именно Стивеном Кингом? Вниз, в канализацию, к зубастым и давно свихнувшихся клоунам.

Дмитрий Гудков, «Росбалт»