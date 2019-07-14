Welt сообщила о «точке невозврата» для Турции после закупки С-400 1 14.07.2019, 15:44

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Закупка С-400 несет для Анкары огромные экономические и политические риски.

Приобретение Анкарой российских комплексов С-400 может означать, что Турция де-факто отказывается от поддержки союзников на Западе, сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на военного эксперта Гарета Дженкинса. По его словам, происходящее может стать для турецкой стороны потенциальной «точкой невозврата», пишет РБК.

Как пишет газета, закупка С-400 несет для Турции «огромные экономические и политические риски». Анкаре грозят санкции со стороны Вашингтона, НАТО и Евросоюза, эти меры могут «убить экономику» страны, говорится в статье. В частности, отмечает издание, Турция не сможет купить у США истребители F-35, в программе по созданию которых она активно участвовала.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осознает риски, но «хочет договориться с Москвой».

Кроме того, пишет Welt, в Турции существует версия, что «Эрдоган хочет защитить себя от американцев». Отмечается, что одна из установок С-400 будет размещена на авиабазе Акинчи недалеко от Анкары, в ее задачи входит защита воздушного пространства над столицей. Газета напоминает, что в 2016 году при попытке госпереворота в стране здание парламента в Анкаре подверглось нападению с воздуха.

Москва и Анкара подписали контракт о поставках комплексов в 2017 году. Его сумма составила $2,5 млрд за четыре дивизиона. Компоненты для С-400 Турция начала получать 12 июля.

Вашингтон выступает против сделки и считает, что она угрожает оружейной программе Пентагона, касающейся производства истребителей F-35. По данным источников Bloomberg, администрация американского президента Дональда Трампа уже определилась с ограничительными мерами в отношении Турции и объявит о них в ближайшие дни. По словам собеседников агентства, санкции были разработаны в рамках закона CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»).