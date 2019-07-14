«Пяст» перед игрой с БАТЭ потерпел поражение в польском Суперкубке 14.07.2019, 15:50

Борисовский клуб накануне выиграл и у жодинского «Торпедо-БелАЗ» со счетом 4:1.

Польский "Пяст" перед второй игрой с борисовским БАТЭ потерпел разгромное поражение в матче за Суперкубок Польши. В финальном поединке команда из Гливицы встречалась с гданьской "Лехией", обладательницей Кубка страны. В результате "Пяст" разгромно проиграл — 1:3, сообщает "Еврорадио".

БАТЭ накануне получил победу в 15 туре чемпионата Беларуси — выиграл у жодинского "Торпедо-БелАЗ" со счетом 4:1.

Ответный матч в рамках первого раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 17 июля в Гливице, начало в 20:00. Первый матч БАТЭ и "Пяст" провели на "Борисов-Арене" 10 июля и тогда игра закончилась со счетом 1:1. Сейчас команды будут бороться за выход во второй раунд квалификации.