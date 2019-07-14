Июльские жировки потяжелеют: за что придется платить больше? 2 14.07.2019, 16:46

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Белорусов ждут новые «сюрпризы» от ЖКХ.

В этом году, как сообщает агенство "Минск-Новости", повышения, затрагивающие тарифы ЖКУ, будут проходить в два этапа. На большинство услуг повышение прошло с начала января, а на теплоснабжение было произведено с 1 июня, после завершения отопительного сезона.

В июле минские плательщики ЖКУ получат жировки, в которых подрастут суммы за горячее водоснабжение.

Субсидируемый тариф на отопление и подогрев воды с 1 июня по 31 декабря определен в размере 18,4831 рубля за 1 Гкал. Соответственно, он увеличился на 1,56 рубля относительного «зимнего» тарифа.

В случае, если собственник жилья по каким-то причинам не имеет счетчика, в таком случае ежемесячно за подогрев воды ему придется заплатить практически в три раза больше.

В белорусской столице для безучетных потребителей установлен норматив расхода воды в объеме 260 л на одного человека в сутки.