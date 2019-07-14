Рок-звезда на политической сцене Украины 14.07.2019, 17:18

Святослав Вакарчук

Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук рассказал о преимуществах своей команды.

Несколько недель назад украинская рок-звезда Святослав Вакарчук со своим музыкальным коллективом «Океан Эльзы» легко собирал тысячи фанатов на харьковской площади Свободы. Но получить достаточную поддержку среди политически осторожных украинцев, чтобы пройти в украинский парламент 21 июля, может быть уже не так просто, пишет «Крым.Реалии».

В Украине уже есть очень свежий прецедент успешного перехода из индустрии больших развлечений в большую политику. В апреле комик-актер Владимир Зеленский перенес славу, полученную ролью президента в телевизионной комедии, на победу в реальных президентских выборах.

Победа Зеленского над тогдашним действующим президентом Петром Порошенко отметила стремление избирателей к изменениям и неприязнь к уже знакомым политическим лицам через пять лет после Евромайдана.

Как и Зеленский, запретивший кому-либо, кто уже работал в Верховной Раде, быть частью своих партийных списков, Вакарчук также привлекает в свою партию «Голос» только тех людей, которые не имеют политического опыта в правительстве.

Однако здесь в ситуации с Вакарчуком все же есть отличие: он сам уже был в политике ранее. Вакарчук получил место в парламенте в 2007 году, но затем отказался от него, ссылаясь на ссоры между тогдашним президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко.

Такое прошлое, как и неучастие Вакарчука в нынешней президентской гонке (его призвали баллотироваться, и опросы указывали на его потенциальный успех, но в конце концов он решил этого не делать), заставили некоторых его потенциальных сторонников отнестись к нему скептически.

«Закончи то, что начал»

В отличие от концертов «Океана Эльзы», на избирательный съезд рок-звезды в Славянске и Харькове ‒ городе с примерно 1,4 миллиона жителей ‒ пришли лишь несколько десятков потенциальных избирателей.

В интервью Радіо Свобода некоторые из этих людей сказали, что могут выбрать другое имя в избирательном списке из-за колебаний Вакарчука относительно вступления в президентскую гонку и его выхода из парламента.

«Я думаю, если вы начинаете что-то, вы должны закончить это», ‒ сказал 60-летний Юрий Пластун, майор на пенсии и житель Славянска, пришедший на центральную площадь города 1 июля, чтобы увидеть Вакарчука.

Пластун также сказал, что пока не определился и может вместо Вакарчука отдать свой голос партии Зеленского «Слуга народа». По его словам, он любит Вакарчука и постоянно вспоминает о том, что рок-звезда уже был законодателем, но затем покинул свой пост до конца срока пребывания на нем.

«Как мы можем быть уверенными в том, что он опять не сделает то же?» ‒ спрашивает избиратель.

Вакарчук уверяет, что этого не произойдет ‒ теперь он возвращается в политику с чувством долга перед своей страной, и он надеется убедить избирателей, что на этот раз он полностью предан делу.

«Одно дело ‒ входить в парламент в качестве части команды, слова которой не соответствуют действиям. Другое дело ‒ иметь свою политическую партию единомышленников», ‒ объясняет 44-летний Вакарчук.

Святослав Вакарчук, лидер партии «Голос»

Физика, музыка, политика

Вакарчуку было 16 лет, когда Украина обрела независимость после распада СССР. Он родился в Мукачево, у подножия Карпатских гор. Родители будущей рок-звезды преподавали физику в университете. Сначала Вакарчук следовал этому примеру и получил степень по физике в Львовском университете.

Однако во время учебы в университете в 1994 году он основал группу «Океан Эльзы».

После того как «Океан Эльзы» переехал в Киев, в течение следующих десятилетий популярность группы лишь росла, а песни Вакарчука стали гимнами двух волн протеста, приведших к политическим изменениям: сначала ‒ Оранжевой революции 2004 года, а затем ‒ Евромайдана в 2014-м.

В этом году «Океан Эльзы» и ее поклонники празднуют 25-ю годовщину группы сериями шоу, билеты на которые распроданы. И поскольку успех группы принес Вакарчуку известность чуть ли не в каждой семье, это время достаточно удачно для попыток достучаться до своих избирателей.

Концерт «Океана Эльзы», Львов, 2016 год

К своим сторонникам Вакарчук обращается через сочетание бесплатных концертов и более традиционной агитации. Он проводит предвыборную кампанию в блестящем черном внедорожнике с затемненными окнами, за которым следуют кандидаты и медиакоманда в так называемом «автобусе перемен» ‒ бело-оранжевом автотранспорте на 15 человек с логотипом «Голоса».

Вакарчук утверждает, что концерты с политикой не связаны, но в начале шоу он выводит кандидатов «Голоса» на сцену, чтобы представить их толпе.

Такая тактика весьма похожа на ту, которую использовал Зеленский. Тогда во время президентской кампании его критиковали за гастроли с его комедийной труппой «Квартал 95» и бесплатные выступления с политическими речами.

В ситуации с Вакарчуком критики мало, если она вообще есть. Певец говорит, что это потому, что его не поддерживают так называемые олигархи, несмотря на слухи о поддержке со стороны магната Виктора Пинчука. Вакарчук такую связь отрицает. Зеленский сталкивался с вопросами о его связях с неоднозначным миллиардером Игорем Коломойским, но сейчас президент Украины отрицает, что он чем-то обязан магнату.

44-летний Вакарчук свободно владеет английским языком и дважды учился в США ‒ семестр политологии в Йельском университете в 2015 году и два семестра в Центре демократии и верховенства права в Стэнфордском университете в 2017 году. Он говорит, что пытается быть собой, чего, по его словам, не хватало украинской политике на протяжении десятилетий.

«Люди любят честность, люди любят искренность», ‒ сказал он в интервью, добавив: «Одной из проблем, которую имеет сейчас украинская политика, является полное отсутствие аутентичности».

Святослав Вакарчук, лидер партии «Голос». Полтава, 2 июля 2019 года

Один недавний опрос показал, что в части выборов по партийным спискам, которая заполнит половину из 450 мест в Раде, 42,3% избирателей, определившихся с кандидатом, отдадут свои голоса за партию Зеленского и 7,2% ‒ за партию Вакарчука. Это поставило бы «Голос» на четвертое место и позволило бы ему преодолеть необходимый для прохода в парламент барьер в 5%.

Но другие опросы дают «Голосу» меньший процент, включая по крайней мере один опрос, свидетельствующий о том, что партии Вакарчука вообще не удастся получить места по партийным спискам.

Каким бы ни был результат, парламент, вероятно, будет содержать много политически неопытных лиц.

«Нас ожидает самое масштабное обновление депутатского корпуса парламента за всю историю независимой Украины», ‒ писал политический аналитик Владимир Фесенко 7 июля в статье на «Украинской правде».

Отличающийся от Зеленского?

Несмотря на некоторое сходство, Вакарчук говорит, что его партия отличается от партии Зеленского. Хотя кандидаты «Голоса» могут быть молодыми (их средний возраст ‒ 37 лет, что меньше, чем в любой другой партии) ‒ он предположил, что они обладают большим опытом.

«Необходимо иметь новые лица, но этого недостаточно. Достаточно, чтобы эти люди знали, что делать, ‒ сказал он. ‒ Это касается новых, молодых профессионалов ‒ молодых не только возрастом, но и в отношениях, и в принципах».

С такой же позицией выступил 29-летний Иван Примаченко, предприниматель, получивший образование в Стэнфорде.

«Я думаю, что у нас нет никакого политического опыта, но каждый член команды имеет большой опыт в своей сфере», ‒ сказал он накануне концерта «Океан Эльзы» в Харькове. Примаченко идет под номером 23 в списке партии «Голос» и мог бы получить место в парламенте.

«Некоторые кандидаты от партии уже воздействовали на политические изменения без парламентского мандата», ‒ заявил он.

Еще одно отличие, на которое указывает Вакарчук, заключается в его политике относительно пожертвований на избирательные кампании. Они, по его словам, принимаются только от доноров, проверенных его работниками на счет связей с «олигархами». Сомнительный вклад в размере двух миллионов гривен недавно был отклонен, сказал он.

Восток и Запад

Когда он путешествует по стране, Вакарчук говорит, что он здесь не для того, чтобы «нравиться всем».

«Когда я приезжаю на Донбасс, то говорю то же, что и во Львове ‒ что Украина должна идти в Европу, что нам надо вступать в НАТО», ‒ сказал он в интервью Радіо Свобода.

«Я говорю те же вещи ‒ иногда на другом языке, буквально», ‒ добавил он, ссылаясь на преимущественно украиноязычный запад и преимущественно русскоязычный восток.

Сообщения рок-звезды не всегда хорошо принимаются, и это нормально, говорит лидер «Голоса».

В Харькове, когда он выступал перед памятником известного украинского поэта Тараса Шевченко, его сообщение о более тесных политических и военных связях с Западом были более или менее хорошо восприняты и получили аплодисменты.

Однако в Славянске, городе, исторически имевшем тесные связи с Россией и поддерживающем политические партии, которые способствуют лучшим отношениям с огромным восточным соседом Украины, Вакарчука ждала более скептически настроенная толпа.