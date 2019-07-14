Сладкое страноведение: десять вкуснейших десертов со всего мира 14.07.2019, 17:27

В любой стране есть свой знаменитый десерт, который стоит обязательно попробовать.

Bigpicture представляет вам страноведческий путеводитель по разным странам мира для настоящих любителей сладкого — десятку вкуснейших десертов со всего мира. Ведь в любой стране есть свой знаменитый десерт, который стоит обязательно попробовать!

1. Штрудель, Австрия.

Оценить вкус настоящего десерта можно лишь в Вене или Зальцбурге. А вот ознакомиться с первым рецептом этого десерта, датированного 1696 годом, можно в городской библиотеке Вены. За все время существования рецепт существенных изменений не претерпел, и для приготовления этого десерта, так же как и раньше, понадобятся тесто с фруктовой начинкой, ягоды, творог или мак. Подают это блюдо зачастую с ванильным мороженым или взбитыми сливками.

2. Трдло, Чехия.

За интересным названием трдло кроются обычные трубочки с кремом, очень популярные в Чехии. Готовится этот десерт из сладкого теста на открытом огне, после чего обмакивается в смесь сахара и корицы, а сверху присыпается орешками или кокосовой стружкой. В Чехии это лакомство можно купить прямо на улице, и им любят полакомиться не только местные жители, но и путешественники.

3. Пахлава, Турция.

Пахлава, или бахлава по-турецки, является блюдом восточной кухни. Возникший еще в XV веке десерт готовится из тонких листов теста, промазанных маслом и медом и присыпанных орехами. Блюдо имеет приторно-сладкий вкус, поэтому его рекомендуется запивать чаем.

4. Торт Павлова, Австралия и Новая Зеландия.

Этот десерт был создан в честь знаменитой русской балерины Анны Павловой, и сегодня этот торт является украшением австралийской и новозеландской кухонь. Кстати, эти два государства до сих пор не могут определиться, где же именно был изобретен этот десерт. Но на самом деле это не важно, важно лишь то, что сегодня каждый желающий может полакомиться этим удивительным блюдом, украшенным ягодами и взбитыми сливками, с хрустящей корочкой и мягкой серединкой, напоминающей зефир.

5. Тирамису, Италия.

До сих пор нельзя сказать точно, какой именно из регионов Италии является родиной этого вкуснейшего десерта. Сегодня это итальянское блюдо можно заказать в абсолютно любом ресторанчике мира, но настоящий тирамису можно попробовать лишь в Италии. В состав этого блюда входят истинно итальянские компоненты: сыр маскарпоне из Ломбардии, воздушное печенье савойарди и вино марсала из Сицилии.

6. Традиционный пудинг, Англия.

Это блюдо можно назвать символом старой Англии, ведь его готовят практически в каждой английской семье, а рецепт передается из поколения в поколение. Готовится этот бесподобный десерт на водяной бане из муки, хлебных крошек, яиц, жира, сливок и специй. Но мало кто знает, что когда-то в состав пудинга входило еще и мясо.

7. Сливочные конфеты, Япония.

Сливочные конфеты — это скорее не десерт, а обычная закуска, сравнимая с нашим попкорном. Для изготовления этих конфет используются каштаны, растущие в Японии и Южной Корее, сладкий картофель, сахар и приправы.

8. Чурчхела, Грузия.

Готовится эта грузинская сладость из фруктового, чаще всего виноградного сока, в который погружаются нанизанные на нитке орехи. Несмотря на кажущуюся простоту, процесс изготовления чурчхелы сложный и трудоемкий, но получаемый в результате десерт стоит всех потраченных на него усилий.

9. Чизкейк, США.

Этот десерт едва ли не самый известный во всем мире. Готовят его абсолютно во всех уголках земли, но особо популярен чизкейк в США. Вот только родиной этого десерта считаются не Соединенные Штаты, а Древняя Греция, где о нем знали еще в VI веке до нашей эры.

10. Туррон, Испания.

По своему вкусу это испанское лакомство напоминает всем известную нугу. Встречаются два вида этого изысканного десерта: твердый, похожий на грильяж, и мягкий, как нуга с орехами. Вот только попробовать туррон можно лишь на территории Испании, так как изготавливать его за пределами этой страны официально запрещено.