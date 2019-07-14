«Действия людей приносят свои плоды»: как в Бресте вновь кормили голубей 4 14.07.2019, 17:34

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Фото: b-g.by

Акции протеста проходят еженедельно с 4 марта 2018 года.

Днем 14 июля в Бресте прошли традиционные кормление голубей и шествие по городу в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода, сообщает «Брестская газета».

Участие в молчаливой акции протеста приняли, по разным оценкам, около 250 человек. Среди тем, которые обсуждались – экологическая экспертиза проекта завода, третья по счету, которая должна завершиться на следующей неделе. Люди в который раз заявили, что, независимо от заключения экспертизы, они будут продолжать выходить на площадь, писать обращения и нести круглосуточное дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией до тех пор, пока предприятие не будет закрыто.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода уверяли, что нарушений нет, до недавних пор об этом говорили и чиновники.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.