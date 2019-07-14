Мария Тарасенко: «Тунеядскому» декрету не место в нашей стране 14.07.2019, 22:25

Мария Тарасенко

Фото: gomelspring.org

Активистка рассказала о стратегической цели кампании против декрета №3.

Закончился судебный марафон гомельской активистки Марии Тарасенко по запретам в 24 районах Гомельской области мирных акций протестов против так называемого тунеядского декрета №3. Ни один суд в регионе так и не стал на сторону женщины, пишет «Гомельская весна».

По словах активистки, на судебные вердикты уже поданы апелляции, значит предстоит пройти еще столько же заседаний и в областном суде. Планируется довести каждый из 24-х запретов мирных акций протестов до Верховного суда.

Стратегической целью нашей акции является полная отмена печально известного декрета №3. Мы проходим все внутренние средства правовой защиты, вовлекая в эту проблему как можно больше людей. Говорила и еще раз повторяю – декрету, который вторгается в частную жизнь людей, делит их на категории, принуждает к труду и ставит людей в неравенство перед законом не место в нашем государстве», - заявляет гомельчанка.

Фото: gomelspring.org

Как пример абсурдности принимаемых чиновниками решений М. Тарасенко приводит решение о массовых мероприятиях в Гомельском районе, по которому мероприятия в районе разрешается проводить только в одном населенном пункте – возле сельского клуба в агрогородке Терешковичи.

«В суде заведующая юридическим сектором гомельского райисполкома Наталья Панина пошла еще далее, заявив, что даже в Терешковичах улицы не приспособлены для шествий, так как, по ее словам, здесь отсутствуют тротуары. Что это, если не абсурд? Почему жители, скажем агрогородка Бобовичи для участия в мирных собраниях должны ехать в другой населенный пункт района? Ведь не мы принимали это решение, лишившее около 70 тыс. сельских жителей права на шествия и демонстрации», - недоумевает М. Тарасенко.

Правозащитник Леонид Судаленко подчеркивает важность проводимой М.Тарасенко инициативы. Он напомнил, как в Брагине чиновники вместе с судьей рулеткой измеряли путь от тротуара до здания суда. И это только потому, что в закон заложили запрет приближаться во время мирных собраний к зданиям госучреждений на расстояние ближе 50 метров. Или, например, в Калинковичах, чиновники установили для массовых мероприятий две площадки в городе, а вот как на них проводить уличные шествия и демонстрации, которые в первую очередь предполагают движение людей, объяснить забыли.

Фото: gomelspring.org

«Работа, которую сегодня делает эта хрупкая женщина еще пока не оценена по достоинству. Ознакомившись со всеми 24 отказными решениями судов первых инстанций, я констатирую, Мария Тарасенко занимается реформированием судебной системы. И не только, она выявляет весь абсурд решений о массовых мероприятиях на местах. Чиновники, а следом за ними и судьи вынуждены реагировать, искать ответы на поставленные нами вопросы», - отметил правозащитник.

18 июля в 11.30 в кассационной инстанции Гомельского областного суда (ул. Кирова, 11) будет рассматриваться первая апелляционная жалоба Марии Тарасенко на решение суда Добрушского района об отказе в удовлетворении ее жалобы, связанной с запретом в Добруше уличного шествия против тунеядского декрета №3.

Напомним, заседания судебных коллегий проходят в открытом режиме.